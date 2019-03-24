Tff 3. Lig: Diyarbekirspor: 0- Bayburt İöi: 2

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Bayburt İl Özel İdare'ye sahasında 2-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Bayburt İl Özel İdare'ye sahasında 2-0 mağlup oldu.



Stat: Yeni Diyarbakır



Hakemler: Erdoğan Özkaya xx, Sinan Ertiğü xx, Alican Uz xx



Diyarbekirspor: Ramazan Evren Üstündağ xx, Faruk Yaldıran xx, Osman Bayrak xx, Gökhan Köseoğlu xx, Fahri Küçükkurt xx, Sedat Dursun xx, Salih Sefercik x (Dk. 46 Taner Çekiç xx), Mustafa Aydoğdu xx (Dk. 71 Serhat Zübeyr Koruk x), Raşit Sevindir xx, Aytaç Deniz x (Dk. 46 Hakan Yağmurkaya x), Aykut Çift xx



Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor: Alişan Şeker xx, Erol Yüksek xx, Ali Kemal Yükseker xx, Selçuk Kaban xx, Serdar Eylik xx (Dk. 76 Emre Bayram x), Haydar Deniz xxx, Yusuf Onur Arıkan xx, Emre Hasan Balcı xx (Dk. 59 Okan Şahingöz x), Feyyaz Aydil xxx, Volkan Çekiç xx, İsmet Kavuştu xx



Goller: Dk. 8 Haydar Deniz, Dk. 25 Feyyaz Aydil (Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor)



Sarı kartlar: Dk. 44 Faruk Yaldıran, Dk. 66 Taner Çekiç (Diyarbekirspor), Dk. 22 Emre Hasan Balcı, Dk. 71 Feyyaz Aydil (Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor) - DİYARBAKIR

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