Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig: Diyarbekirspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 1

Tff 3. Lig: Diyarbekirspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 1

50 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Karacabey Belediyespor'u sahasında 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

Tff 3. Lig: Diyarbekirspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 1, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Karacabey Belediyespor'u sahasında 2-1'lik sonuçla mağlup etti.

Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan müsabakada Anıl'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Mehmet Mert gole izin vermedi. Konuk takımın kaçırdığı penaltıdan sonra ani gelişen Diyarbekirspor atağında Mustafa'nın pasıyla buluşan Taner ceza yayı üzerinden nefis vurdu ve 24. dakikada ev sahibi ekibi öne geçirdi. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Diyarbekirspor 80. dakikada 2-0 öne geçti. Mustafa'nın soldan ceza alanına gönderdiği topu iyi takip eden İbrahim oyuna girdikten sadece 2 dakika sonra golünü attı. 88. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Ercan'ın pasıyla ceza alanına giren Mustafa topu ağlara yolladı.

Karşılaşma Diyarbekirspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Yeni Diyarbakır

Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Sezgin Şahbaz xx, Sedat Uçar xx

Diyarbekirspor: Mehmet Mert Pala xx, Emre Tosun xxx, Mustafa Aydoğdu xx, Sedat Dursun xx, Taner Çekiç xx (Serhat Zübeyr Koruk dk. 77 x), Hakan Yağmurkaya xx (Faruk Yaldıran dk. 60 xx), Gökhan Köseoğlu xxx, Fikret Topaloğlu xx, Aykut Çift xx (İbrahim Has dk. 79 xxx), Vedat Budak xx, Osman Bayrak xx

Karacabey Belediyespor: Muzaffer Sarıibrahim xx, İsmail Çokçalış xx, Emrah Dağ xx, Muhammed Kerem Aktürkoğlu x (Mustafa Apardı dk. 79 xx), İlyas Yılmazer xx, Cemal İşleyen xx, Adem Aydın xx (Berkin Kamil Aslan dk. 68 x), Batuhan Ayvaz xx, Anıl Yıldırım xx, Cenk Özkacar xx, Mahmut Şeker x (Ercan Karaca dk. 46 xx)

Goller: Taner Çekiç (dk. 24), İbrahim Has (dk. 80) (Diyarbekirspor), Mustafa Apardı (dk. 88) (Karacabey Belediyespor)

Sarı kartlar: Aykut Çift, Fahri Küçükkurt (Diyarbekirspor), Adem Aydın, Emrah Dağ (Karacabey Belediyespor) - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:40 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Spor
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