Tff 3. Lig: Diyarbekirspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 1

TFF
3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Karacabey
Belediyespor'u sahasında 2-1'lik sonuçla mağlup etti.
Yeni Diyarbakır
Stadyumu'nda oynanan müsabakada Anıl'ın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Mehmet Mert
gole izin vermedi. Konuk takımın kaçırdığı penaltıdan sonra ani gelişen Diyarbekirspor atağında Mustafa'nın pasıyla buluşan Taner ceza yayı üzerinden nefis vurdu ve 24. dakikada ev sahibi ekibi öne geçirdi. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Diyarbekirspor 80. dakikada 2-0 öne geçti. Mustafa'nın soldan ceza alanına gönderdiği topu iyi takip eden İbrahim oyuna girdikten sadece 2 dakika sonra golünü attı. 88. dakikada konuk takım farkı 1'e indirdi. Ercan'ın pasıyla ceza alanına giren Mustafa topu ağlara yolladı.
Karşılaşma Diyarbekirspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Yeni Diyarbakır
Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Sezgin Şahbaz xx, Sedat Uçar xx
Diyarbekirspor: Mehmet Mert Pala xx, Emre Tosun
xxx, Mustafa Aydoğdu
xx, Sedat Dursun xx, Taner Çekiç xx (Serhat Zübeyr Koruk dk. 77 x), Hakan Yağmurkaya xx (Faruk Yaldıran dk. 60 xx), Gökhan Köseoğlu
xxx, Fikret Topaloğlu xx, Aykut Çift xx (İbrahim Has
dk. 79 xxx), Vedat Budak
xx, Osman Bayrak
xx
Karacabey Belediyespor: Muzaffer Sarıibrahim xx, İsmail Çokçalış xx, Emrah Dağ
xx, Muhammed Kerem Aktürkoğlu x (Mustafa Apardı dk. 79 xx), İlyas Yılmazer
xx, Cemal İşleyen xx, Adem Aydın
xx (Berkin Kamil Aslan dk. 68 x), Batuhan Ayvaz xx, Anıl Yıldırım xx, Cenk Özkacar xx, Mahmut Şeker
x (Ercan Karaca
dk. 46 xx)
Goller: Taner Çekiç (dk. 24), İbrahim Has (dk. 80) (Diyarbekirspor), Mustafa Apardı (dk. 88) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Aykut Çift, Fahri Küçükkurt (Diyarbekirspor), Adem Aydın, Emrah Dağ (Karacabey Belediyespor) - DİYARBAKIR