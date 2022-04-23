TFF 3. Lig'e yükselme maçında arbede yaşandı - Son Dakika
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TFF 3. Lig'e yükselme maçında arbede yaşandı

23.04.2022 00:33

Bölgesel Amatör Lig 6. Bölge play-off final maçında Sapanca Gençlikspor ile İnegöl Kafkas Gençlikspor arasında Yalova'da oynanan maçın ardından taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Bölge play-off final maçında Sapanca Gençlikspor ile İnegöl Kafkas Gençlikspor arasında Yalova'da oynanan maçın ardından taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Yalova Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın duraklama dakikalarına 1-0 geride giren İnegöl Kafkas Gençlikspor, son dakika bulduğu penaltı golüyle eşitliği sağladı.

Statü gereği maçın galibini belirleyen doğrudan penaltı atışlarında rakibine 7-6'lık üstünlük kuran Sapanca Gençlikspor, adını TFF 3. Lig'e yazdırdı.

Müsabakanın ardından şampiyonluk kutlamaları için saha içerisine giren Sapanca Gençlikspor taraftarları ile yine sahaya inen İnegöl Kafkas Gençlikspor taraftarları karşı karşıya geldi.

Kısa sürede büyüyen olaylara güvenlik önlemi alan polis müdahale etti.

Kavgayı ayıran emniyet güçleri, araçlara bindirdikleri taraftarların güvenlik önlemleri altında kentten ayrılmalarını sağladı.

TFF 3. Lig'e yükselme maçında arbede yaşandı
TFF 3. Lig'e yükselme maçında arbede yaşandı
TFF 3. Lig'e yükselme maçında arbede yaşandı
TFF 3. Lig'e yükselme maçında arbede yaşandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Yalova, İnegöl, Arbede, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TFF 3. Lig'e yükselme maçında arbede yaşandı - Son Dakika


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