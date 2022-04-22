TFF 3. Lig'e yükselme maçında olaylar çıktı - Son Dakika
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TFF 3. Lig'e yükselme maçında olaylar çıktı

22.04.2022 18:32
TFF 3. Lig'e yükselme maçında olaylar çıktı

Yalova'da, Sapanca Gençlikspor ile İnegöl Kafkas Gençlikspor arasında oynanan TFF 3. Lig'e yükselme müsabakası sonrasında taraftarların sahaya inmesi sonucu olaylar çıktı.

Yalova'da, Sapanca Gençlikspor ile İnegöl Kafkas Gençlikspor arasında oynanan TFF 3. Lig'e yükselme müsabakası sonrasında taraftarların sahaya inmesi sonucu olaylar çıktı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Bölge Play-Off final maçı Yalova Atatürk Stadyumu'nda oynandı. Mücadelede ilk golü bulan taraf Sapanca Gençlikspor oldu. 90+3'te İnegöl Kafkas Gençlikspor kazandığı penaltı atışını gole çevirince karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik skorla berabere bitti.

Ardından 3. Lig'e yükselecek takımı belirlemek için statü gereği direkt penaltı atışlarına geçildi. Penaltılar sonucu rakibini 7-6'lık skorla mağlup eden Sapanca Gençlikspor, adını 3. Lig'e yazdıran takım oldu.

Karşılaşmanın sonra ermesiyle Sapanca Gençlikspor taraftarı kutlama için sahaya indi. Daha sonra ise İnegöl Kafkas Gençlikspor taraftarı sahaya indi. Taraftarlar ve futbolcular arasında yaşanan arbedeye polis müdahale etti. Olaylar polisin araya girmesiyle daha da büyümeden sona erdi.

(Erhan Erdoğan - İHA)

TFF 3. Lig'e yükselme maçında olaylar çıktı
TFF 3. Lig'e yükselme maçında olaylar çıktı
TFF 3. Lig'e yükselme maçında olaylar çıktı
TFF 3. Lig'e yükselme maçında olaylar çıktı
TFF 3. Lig'e yükselme maçında olaylar çıktı

YORUMLAR
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Efeler 09 SFK 3.Lig'e yükseldi Efeler 09 SFK 3.Lig'e yükseldi

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TFF 3. Lig'e yükselme maçında olaylar çıktı - Son Dakika


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