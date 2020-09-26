TFF 3. Lig: Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor: 2 Nevşehir Belediyespor: 1

Misli.com TFF 3. Lig ikinci haftasında Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor, evinde Nevşehir Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Edirne 25 Kasım
Hakemler: Engin Atmaca xx, Yakup Keçeci xx, Samet Kaya xx
Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor: Cihan Şentürk x, Oğuzhan Kandemir x, Ahmet Baykal x, Harun Özcan xxx, Mazlum Demir x, Güney Gençel x, Hasan Gündoğdu x, Ferdi Konak xx, Uğur Adem Gezer xx, Enis Çeliksu x, İlyas Sarı x
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan x, Muhammet Serdar Yazıcı x, Ramazan Övünç x, İsmail Hacıhafızoğlu x, Efe Can Çölbekler x, Emrah Bedir xx, Muhammed Burak Taşdemir x, Erhan Karayer x, Hasan Kaya x, Volkan Geyik x, İlyas Ural x
Goller: Ferdi Konak (dk. 19), Harun Özcan (dk. 51) (Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor), Emrah Bedir (dk. 30) (Nevşehir Belediyespor)
Kırmızı Kartlar: Oğuzhan Kandemir (dk. 63) (Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor), Taner Öcal (Teknik Direktör dk. 70) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı Kartlar: Emrah Bedir, Volkan Geyik, Onur Behiç Özalgan, İsmail Hacıhafızoğlu, Ramazan Övünç, Furkan Parsak, Tuncay Kılıç (Nevşehir Belediyespor), Mazlum Demir, Ahmet Baykal, Uğur Adem Gezer (Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor) - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 18:44 - Kaynak: İHA
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