TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 0 - Karşıyaka: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 0 - Karşıyaka: 0 - Son Dakika Spor

TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 0 - Karşıyaka: 0

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'un 28. haftasında Elazığ Belediyespor, sahasında Karşıyaka ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 0 - Karşıyaka: 0, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'un 28. haftasında Elazığ Belediyespor, sahasında Karşıyaka ile 0-0 berabere kaldı.


Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Yücel Büyük xx, Yiğit Çam xx, Esma Aydın xx


Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xxx, Can Morgül xx, Burak Keskin xx, Hayrettin Cengiz xx, Ferhat Canlı xx (Batuhan dk. 82 ?), Enver Abdullah Filiz xx, Oktay Pop xx, Tuncay Fındıkcı xx, Metehan Andaç Özlü xx (Ömer dk. 88 ?), Furkan Yiğit xx, Semih Ekmen xx (Cenk dk. 78 x)


Karşıyaka: Erdoğan Açar xx, Cenk Özbey xx, Mustafa Aşan xx, Doğukan İnci xx, Hakan Kuş xx, Mustafa Değirmenci xx, Namık Barış Çelik xx (Battal dk. 87 ?), Metin Peker xx, Onur Kıntaş xx, Özgür Güler x (Harun dk. 72 x), Muhammet Fatih Öztekin xx


Sarı Kartlar: Tuncay, Engin (Elazığ Belediyespor), Onur, Harun (Karşıyaka) - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Karşıyaka, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:03 Kaynak: İHA
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