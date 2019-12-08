Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Esenler Erokspor: 0
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Esenler Erokspor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Esenler Erokspor: 0

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup 16. hafta maçında Elazığ Belediyespor, sahasında Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig: Elazığ Belediyespor: 1 - Esenler Erokspor: 0, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup 16. hafta maçında Elazığ Belediyespor, sahasında Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.


Stat: Gençlik Merkezi


Hakemler: Alirıza Altunbakır xx, Selçuk Kaplan xx, Yunus Yıldız xx


Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Burak Keskin xx, Arif Şahin xx, Hayrettin Cengiz xx, Mazlum Öndil xx, Gökhan Aydaş xxx (Serhan dk. 76 x), Ferhat Canlı xx, Tuncay Fındıkcı xx (Nihat dk. 88 ?), Metehan Andaç Özlü xxx, Semih Ekmen xx (Cenk dk. 64 x), Burak Kavlak xx


Esenler Erokspor: Özgün Ali Köklü xx, Sinan Morgil xx, Efe Can Çölbekler xx, Abdurrahman Kuyucu x (Şahin dk. 54 x), Alper Karaman xx (Emirhan dk. 75 x), Berkay Çakır xx, Erhan Karayer xx, Gökcan Gelmen xx, Melih Kabasakal xx, Emre Adiloğlu xx, Eray Pazar xx


Gol: Metehan (dk. 50) (Elazığ Belediyespor)


Sarı kartlar: Ogün, Cenk, Ömer (Elazığ Belediyespor), Alper (Esenler Erokspor) - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Esenler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
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