TFF 3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 Isparta 32 Spor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup'un 11. haftasında Elazığ Karakoçan, evinde karşılaştığı Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Doğukent
Hakemler: Tolga Tugay İnan xx, Gürcan Dönmez xx, Oğuzhan Yazır xx
Elazığ Karakoçan: Duhan Çağlar Akdağ xx, Burak Özbakır xx (İsmail dk. 79 ?), Barış Kazer x (Emirhan dk. 46 x), Yaşar Kaan Yılmaz xx (Alper dk. 74 x), Mehmet Eksik xx, Kaan Güdü xx (Batın dk. 86 ?), Ferhat Canlı xx, Furkan Camcı xx, Batuhan Kaya xx, Semih Ekmen xx (Hüseyin dk. 74 x), Burak Kavlak xx
Isparta 32 Spor: Murat Can Yıldız xx, Semih Üstün xx, Emir Kaan Gültekin xxx (Batuhan dk. 90+9 ?), Serdar Ümit Deniz xx (Emre dk. 77 x), Efşan Geçgin xx, Kaan Oruç xx, Kadir Turhan xx, Mustafa Acar xx (Akın dk. 90+9 ?), Nurettin Çakır xx (Bekir dk. 77 x), Arif Birşen xx, Volkan Serim xx (Mustafa dk. 90 ?)
Goller: Furkan (dk. 90+8) (Elazığ Karakoçan), Emir Kaan (dk. 41) (Isparta 32 Spor)
Sarı Kartlar: Kaan, Burak Özbakır, Mehmet Eksik, Batuhan (Elazığ Karakoçan), Semih (Isparta 32 Spor)
Kırmızı Kart: Emre (dk. 83) (Isparta 32 Spor) - ELAZIĞ
- Kaynak: İHA
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