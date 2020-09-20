TFF 3. Lig: Elazığ Karakoçan: 2 Arhavispor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup'un 1. haftasında Elazığ Karakoçan FK evinde Arhavispor'u 2-1 mağlup etti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı diplomatik yalanla çizgiyi aştı: Türkiye'nin meydan okumasına cevap vermeye her an hazırız

Bir tatil operatörünün müşterileri korkutarak farklı otele yönlendirdiği iddiası: O otelde koronavirüs var