TFF 3. Lig: Erzincanspor: 6 - Şile Yıldızspor: 2

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzincanspor kendi evinde karşılaştığı Şile Yıldızspor'u 6-2 yendi.

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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Saman ithal ediyorlar" sözlerine yanıt: Saman değil, hububat kapçığı

Erdoğan gazetecilerin darbe sorusuna sert çıktı: Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz?