TFF 3. Lig: Erzincanspor: 6 - Şile Yıldızspor: 2

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Erzincanspor kendi evinde karşılaştığı Şile Yıldızspor'u 6-2 yendi.
Stat: Erzincan Müstakil Atletizm Pisti
Hakemler: Tayfun Sarı xx, Sedat Bayrak xx, Mustafa Burak xx
Erzincanspor: Süleyman Kasap xx, Yusuf Orhan xx, Yunus Emre Çakır xx, Hüseyin Rüzgar xxx, Tugay Kırcalı x, Abdurrahman Canlı xx, Erdi Kasapoğlu xx (Ayhan Gürbüz dk. 57 xx), Muhammed Demirci xx (Burak Aydın dk. 71 xx), Muhammed Kerem Aktürkoğlu xxx, Hasan Kaya xx, Mustafa Ethem Erboğa xx (Uğurcan Bekçi dk. 78 xx)
Şile Yıldızspor: Alptekin Teytey xx, Semih Ergül xx, Tahsin Hacımustafaoğlu xx (Burak Göksel dk. 80 xx), Mehmet İncebacak xx (Ozan Altuntaş dk. 45 xx), Şamil Başaran xx, Mürsel Civelek xx, Alper Yıldız xx, Burak Balaban xx, Aytürk Halil Hocaoğlu xx, Murat Türkkan xx (Mehmet Kalkan dk. 45 xx), İbrahim Can Köse xx
Goller: Mustafa Ethem Erboğa (dk. 6-24), Yusuf Orhan (dk. 31), Hasan Kaya (dk. 39), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (dk. 61-84) (Erzincanspor), Semih Ergül (dk. 22), Ozan Altuntaş (dk. 50) (Ozan Altuntaş)
Sarı Kartlar: Hüseyin Rüzgar, Muhammed Demirci (Erzincanspor), Ozan Altuntaş (Şile Yıldızspor) - ERZİNCAN