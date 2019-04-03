Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Anagold 24 Erzincanspor: 1

Tff 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Anagold 24 Erzincanspor: 1

38 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'un 29. haftasında Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Anagold 24 Erzincanspor'a 1-0 yenildi.

Tff 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 - Anagold 24 Erzincanspor: 1, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup'un 29. haftasında Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Anagold 24 Erzincanspor'a 1-0 yenildi.

Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Raşit Yorgancılar xx, Hilmi Göktürk İmamoğlu xx, Abdullah Melih Karaduman xx

Fatsa Belediyespor : Ömürcan xx, Rıdvan xx, Oğuzhan xx (dk. 69 Vedat x), Mehmet Seçme xx(dk. 55 Serkan Çalık xx), Selim Dilli xx, Osman Berkay xx, Ali Koçak xx, Yakup xx, Abdulkadir xx, Fatih Çakır xx (dk. 11 Ercüment xx), Fatih Çolak xx

Anagold 24 Erzincanspor: Yaşar xx, Ufuk xx, Muhammet xx, Erdi xx (dk. 78 Hüseyin x), Sabit Hakan xx, Muhammed Enes xx, Sefa xx, Burak xx, Talha xx ( dk. 90 Gökhan ?), Serkan xx, Uğur xx(dk. 64 Halil x)

Sarı kartlar: Fatih Çolak, Serkan Çalık, Yakup Kayış, Aldulkadir, Rıdvan (Fatsa Belediyespor), Erdi, Uğur, Ufuk (Anagold 24 Erzincanspor)

Goller: Hakan Yılmaz (dk. 50) (Anagold 24 Erzincanspor) - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:24 Kaynak: İHA

Serkan, Türkiye Futbol Federasyonu, Fatsa, Spor
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