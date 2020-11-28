TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0 - Son Dakika

TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0

28.11.2020 16:47
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi xx, Ramazan Ufuk Avdaş xx, Çağlar Öztürk xx

Fatsa Belediyespor: Ömürcan xx, Enver xx, Rıdvan Sönmez xx, Emrah xx, İsmail Bulut xx (Kemal dk. 90 ?), Mehmet xx (Onur dk. 62 xx), Doğukan xx (Hacı Şükrü Çiçek dk. 62 xx), Fatih xx (Sinan dk. 85 ?), Emre Usta xx (Doğukan dk. 90 ?), Muhammet Burak xx, Bilal Can

Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: Amaç Ulaş xx, Doğukan xx, Fuat x, Umut xx, Mustafa x (Gökhan Demir dk. 77 xx), Muhammet x (Erkan dk. 61 x), Ozan x, Kaan xx, Mert x, Okan xx, Fatih x

Gol: Mehmet Seçme (dk. 41) (Fatsa Belediyespor)

Sarı kartlar: Muhammet Burak, Hacı Şükrü (Fatsa Belediyespor), Okan (Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor) - ORDU

TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Arnavutköy, Ramazan, Fatsa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 Arnavutköy Belediye Gençlik ve Spor: 0 - Son Dakika Spor


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