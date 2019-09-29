Son Dakika Haberleri: TFF 3.Lig Fethiyespor: 0 - Payasspor 0
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TFF 3.Lig Fethiyespor: 0 - Payasspor 0

1 saat önce

TFF 3.Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Payasspor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 3.Lig Fethiyespor: 0 - Payasspor 0, System.String[]

TFF 3.Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Payasspor ile 0-0 berabere kaldı.


Stat: Fethiye Şehir Stadı


Hakemler: Sabit Selvi xxx, Serdar İla xxx, Mustafa Kırbaş xxx


Fethiyespor: Serkan xxx, Hüseyin xx,(Dk. 56 Sergen xx), Sabri xxx, Anıl Gir xxx Halil xxx, ( Dk. 61 Metin xx), Turgay xx, İbrahim xxx, Mert Özmen xxx, Cemal xxx, Mert Caymaz xx, ( Dk. 78 Enes xx),Anıl Arıcıoğlu xxx,


Payasspor: Cihan xx, Cuma xx, Oğuzhan xx, ( Dk. 61 Agah x), Mümin xx, Ömer xxx, Fatih xx, Yasin xx Uğur xx, (Dk. 84 Zafer x), Furkan xx, ( Dk. 73 Mehmet xx), Aykut xx, Fatih xx


Goller:


Sarı Kartlar: Dk. 1 Cuma, Dk. 51 Oğuzhan,Dk. 82 Yasin, Dk. 88 Aykut, ( Payasspor), Dk. 38 Anıl arıcıoğlu, Dk. 87 Sergen, Dk. 88 Mert Özmen, Dk. 90+ 3 Anıl Gir ( Fethiyepspor) - MUĞLA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Fethiye, Serkan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:21 Kaynak: İHA
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