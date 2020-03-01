TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Belediye Derincespor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Belediye Derincespor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Belediye Derincespor: 1

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Belediye Derince spor ile 1-1 berabere kaldı.

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 1 - Belediye Derincespor: 1, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiye spor, sahasında konuk ettiği Belediye Derince spor ile 1-1 berabere kaldı.


Fethiyespor sahaya İdlib'de yaşanan hain saldırı sonrası şehit olan askerlerimiz için Fethiyespor sahaya Türk bayraklı kırmızı tişörtlerle çıktı. Fethiye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Apaçi taraftar grubu maç boyunca Fethiyespor'a büyük destek verdi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, yöneticiler ile Belediye Derincespor yöneticileri karşılaşmayı şeref tribününden izledi.


Maçtan Dakikalar


2'nci dakikada Cemal'in serbest vuruşta çaprazdan kaleye gönderdiği topu, kaleci Yunus kornere çeldi.


19'unca dakikada Cemal'in sol kanattan ortasına ceza sahasında Burak'ın kafa vuruşunda top, kaleci Yunus'un kucağında kaldı.


23'üncü dakikada Turgay'ın ceza sahasına havalandırdığı topa savunmadan çıkan Sabri'nin gelişine sert vuruşunda top yan direkten sahaya geri döndü.


25'nci dakikada Turgay'ın ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert şutundan top az farkla üstten auta gitti.


38'inci dakikada Mert'in ceza alanı dışından sert vuruşunda kaleci Yunus topu güçlükle kornere çeldi.


69'uncu dakikada Erkan'ın ceza sahsına yerden yaptığı orda, topla buluşan Anıl'ın vuruşunda top ağlara gitti. 1-0


70'inci dakika santradan sonra sağ kanatta topla bulunan Melih ceza sahası dışından vuruşunda top ağlar ile buluştu. 1-1


STAT: Fethiye Şehir


HAKEMLER: Mehmet Ali Özer xx, Vedat Demir xx, Şafak Nalbantoğlu xx


FETHİYESPOR: Serkan xx, Sabri xx, Halil xx, (Dk. 71 Feyzullah x),Turgay xx, (Dk, 81 Tolunay x), Burak xx, İbrahim xx, ( Dk. 67 Erkan xx),Mert Özmen xx, Emre xx,Cemal xx, Mert Caymaz xx Anıl xx


BELEDİYE DERİNCESPOR: Yunus Emre Genç xx, Sercan xx, Cihan xx, Yiğitali xx, Koray xx, Yunus Özdermir xx, Rıdvan xx, ( Dk. 63 Melih xx),Efe xx, Tayfur xx, ( Dk. 86 Muhammet x), Bahtiyar xx, (Dk. 79 Tayfun x), Aykut xx


SARI KARTLAR: Dk.43 Koray (Belediye Derincespor), Dk.45 İbrahim, Dk. 76 Turgay, Dk. 86 Erkan, (Fethiyespor)


GOLLER: Dk. 69 Anıl ( Fethiyespor), Dk. 70 Melih - MUĞLA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Derincespor, Derince, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:36 Kaynak: İHA
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