TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 - Elazığ Belediyespor FK: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 - Elazığ Belediyespor FK: 0 - Son Dakika Spor

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 - Elazığ Belediyespor FK: 0

6 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Elazığ Belediyespor FK'yı 2-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 - Elazığ Belediyespor FK: 0, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Elazığ Belediyespor FK'yı 2-0 mağlup etti.


Fethiye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftarın ilgisi az oldu. Apaçi taraftar grubu maç boyunca Fethiyespor'a büyük destek verdi. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Muğla Gençlik ve Spor ile Müdürü Ömer İlman, yöneticiler ile Elazığ Belediyespor Fk yöneticileri karşılaşmayı şeref tribününden izledi.


Maçtan Dakikalar


4. dakikada ceza alanı dışında Mert Caymaz'ın düşürülmesi sonucu hakem faul kararı verdi. Topun başına geçen Mert Caymaz topa çok sert vuruşunda, top kalecinin solundan ağlar ile buluştu. 1-0


20. dakikada Furkan'ın ceza sahasına dışından sert vuruşunda top üst direkten geriye döndü.


55. dakikada Aykut'un orta alandan getirdiği topu, Mert Özmen'e aktardı, Mert ceza sahasındaki dışında vuruşunda top yandan dışarı gitti.


68. dakikada Ceza alanı dışından Mert Özmen'in kullanılan serbest vuruşta top kaleci Ogün'ün solundan ağlata gitti. 2-0


Stat: Fethiye Şehir


Hakemler: Burak Filik xx, Mehmet Saldıraner xx, Yunus Şimşek xx


Fethiyespot: Serkan xxx, Erdi xxx, Halil x, (Dk 80 Mert Çölgeçen x), Turgay x, (Dk. 39 Aykut x), Burak Özbakır xx, (Dk. 66 Eren x), İbrahim xx, Mert Özmen xxx, Emre xx,Cemal xx, Mert Caymaz xx Anıl xx


Elazığ Belediyespor FK: Ogün xx, Emrah xx, ( Dk. 60 Mazlum x), Can xx, Burak Keskin xx, Arif xx, Hayrettin xx, Oktay xx, (Dk. 25 Ferhat xx), Tuncay xx, Furkan xx,(Dk. 69 Cenk x), Semih xx, Burak Kavlak xx


Goller: Dk. 4, Dk. 68 Mert Özmen, (Fethiyespor)


Sarı Kartlar: Mert Özmen, Burak Özbakır, Aykut, Anıl, Erdi (Fethiyespor) Arif, Can (Elazığ Belediyespor FK) - MUĞLA

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ Belediyespor, Fethiyespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:39 Kaynak: İHA
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