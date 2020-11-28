TFF 3.Lig: Gölcükspor: 0 Esenler Erokspor: 2 - Son Dakika

TFF 3.Lig: Gölcükspor: 0 Esenler Erokspor: 2

28.11.2020 15:03
TFF 3.Lig: Gölcükspor: 0 Esenler Erokspor: 2, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta karşılaşmasında Gölcükspor evinde ağırladığı Erokspor'a 2-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta karşılaşmasında Gölcükspor evinde ağırladığı Erokspor'a 2-0 mağlup oldu.

Stat: Gölcük İlçe

Hakemler: Yunus Emre Çakar xx, Serkan Gülçer xx, Eren Öksüzler xx,

Gölcükspor: Gökhan Yenigün xx, Miran Avcı xx, Kadir Öge xx, Oğuzhan Türkmen x (Furkan Yiğit dk. 74 x), Furkan Özyapı xx, Batuhan Boyoğlu x (Mustafa Serkan Koparan dk. 64 x), Ferhat Aras xx, Barış Şen xx (Coşkun Güner dk. 74 x), Yunus Özdemir xx (Enes Dada dk. 50 xx), Selçuk Çalışır xx, Berkan Durdu xx

Yedekler: Gürkan Arıkan, Ali Mert Işık, Tunahan Köse

Teknik Direktör: Adil Kuru

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı xx, Cenk Doğan xx, Onur Alkan xxx (Taygun Vurgun dk. 77 xx), Berk Taşkın xx, Abuzer Gaffar Toplu xx (Mert Somay dk. 30 xx), Muharrem Öner xxx (Hakkı Türker dk. 77 xx), Aziz Kızılgün xx, Muammer Sarıkaya xx, Murat Kayalı xx, Aziz Aksoy xx (Hüseyin Afkan dk. 66 xx), Samet Dağlı xx (Enes Soy dk. 66 xxx)

Yedekler: Yaren İzzet Sözer, Abdurrahman Kuyucu

Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel

Goller: Enes Soy (dk. 68 ve 89) (Esenler Erokspor)

Sarı Kartlar: Yunus Özdemir, Furkan Özyapı, Selçuk Çalışır, Ferhat Aras, Kadir Öge, Miran Avcı (Gölcükspor) - KOCAELİ

TFF 3.Lig: Gölcükspor: 0 Esenler Erokspor: 2
TFF 3.Lig: Gölcükspor: 0 Esenler Erokspor: 2
TFF 3.Lig: Gölcükspor: 0 Esenler Erokspor: 2
TFF 3.Lig: Gölcükspor: 0 Esenler Erokspor: 2
TFF 3.Lig: Gölcükspor: 0 Esenler Erokspor: 2
TFF 3.Lig: Gölcükspor: 0 Esenler Erokspor: 2
TFF 3.Lig: Gölcükspor: 0 Esenler Erokspor: 2
TFF 3.Lig: Gölcükspor: 0 Esenler Erokspor: 2
TFF 3.Lig: Gölcükspor: 0 Esenler Erokspor: 2
TFF 3.Lig: Gölcükspor: 0 Esenler Erokspor: 2
TFF 3.Lig: Gölcükspor: 0 Esenler Erokspor: 2

Türkiye Futbol Federasyonu, Gölcükspor, Erokspor, Esenler, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3.Lig: Gölcükspor: 0 Esenler Erokspor: 2 - Son Dakika Spor


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