TFF 3. Lig 3. Grup 11. hafta karşılaşmasında Gölcükspor evinde ağırladığı Erokspor'a 2-0 mağlup oldu.
Stat: Gölcük İlçe
Hakemler: Yunus Emre Çakar xx, Serkan Gülçer xx, Eren Öksüzler xx,
Gölcükspor: Gökhan Yenigün xx, Miran Avcı xx, Kadir Öge xx, Oğuzhan Türkmen x (Furkan Yiğit dk. 74 x), Furkan Özyapı xx, Batuhan Boyoğlu x (Mustafa Serkan Koparan dk. 64 x), Ferhat Aras xx, Barış Şen xx (Coşkun Güner dk. 74 x), Yunus Özdemir xx (Enes Dada dk. 50 xx), Selçuk Çalışır xx, Berkan Durdu xx
Yedekler: Gürkan Arıkan, Ali Mert Işık, Tunahan Köse
Teknik Direktör: Adil Kuru
Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı xx, Cenk Doğan xx, Onur Alkan xxx (Taygun Vurgun dk. 77 xx), Berk Taşkın xx, Abuzer Gaffar Toplu xx (Mert Somay dk. 30 xx), Muharrem Öner xxx (Hakkı Türker dk. 77 xx), Aziz Kızılgün xx, Muammer Sarıkaya xx, Murat Kayalı xx, Aziz Aksoy xx (Hüseyin Afkan dk. 66 xx), Samet Dağlı xx (Enes Soy dk. 66 xxx)
Yedekler: Yaren İzzet Sözer, Abdurrahman Kuyucu
Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel
Goller: Enes Soy (dk. 68 ve 89) (Esenler Erokspor)
Sarı Kartlar: Yunus Özdemir, Furkan Özyapı, Selçuk Çalışır, Ferhat Aras, Kadir Öge, Miran Avcı (Gölcükspor) - KOCAELİ
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › TFF 3.Lig: Gölcükspor: 0 Esenler Erokspor: 2 - Son Dakika Spor