TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0 - Son Dakika

TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0

17.10.2020 17:10
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0, System.String[]

0 berabere kaldı.

0 berabere kaldı.

Stat: Gölcük Şehir

Hakemler: Şeref Taştan xx, Mehmet Şenkaya xx, Uğur Çakmak xx

Gölcükspor: Gökhan Yenigün xx, Miran Avcı xx, Kadir Öge xxx (Yunus Özdemir dk. 78 xx), Veli Ortakçı xx, Oğuzhan Türkmen x (Enes Dada dk. 89 ?), Furkan Özyapı xx (Tayfun Bebek dk. 89 x), Batuhan Boyoğlu xx, Ferhat Aras xx, Barış Şen xx (Furkan Yiğit dk. 78 x), Ali Mert Işık xx, Berkan Durdu xxx

Yedekler: Gürkan Arıkan, Arif Acar, Selçuk Çalışır

Teknik Direktör: Tunahan Akdoğan

İçel İdman Yurdu SK: Sertaç Güzel xx, Gökcan Gelmen xx, Emrullah Yıldırım x (Tunahan Ergül dk. 16 xx), Yaşar Çetin xx (Hakkı Tosun dk. 73 x), Burak Ziyattin Altındaş xxx, Fazlı Ayan xx (Sebahattin Genç dk. 73 xx), Uğur Ayhan xx, Caner Yılmaz xx (Ömer Önder dk. 73 xx), Ekrem Aydemir xx, İsmail Köse x (Mahmut Metin dk. 32 x), Aslan Gök xx

Yedekler: Samet Biler, Burak Bilgen

Teknik Direktör: İbrahim Baş

Sarı Kartlar: Berkan Durdu (Gölcükspor), Tunahan Ergül (İçel İçel İdmanyurdu SK) - KOCAELİ

TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0
TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0

Yunus Özdemir, Gölcükspor, Gölcük, İçel, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Gölcükspor: 0 İçel İdman Yurdu Spor Kulübü: 0 - Son Dakika Spor

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