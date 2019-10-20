Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig: Gölcükspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 0
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Gölcükspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 0

TFF 3. Lig: Gölcükspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 0

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Gölcükspor, evinde Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig: Gölcükspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 0, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup 9. hafta maçında Gölcükspor, evinde Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.


Stat: Gölcük


Hakemler: Emre Kaan Çalışkan xx, Abdurrahman Atabay xx, Recep Güneş xx


Gölcükspor: Barış Şen xx (Barış Kazer dk. 88), Furkan özyapı xx, Emre Yüksektepe xx, Volkan Özcan xx, Kadir Turhan xx, Akın Karaaslan xx, İsmail Yüksek xx, Secan Bıyıklı xx (Yücel Candemir dk. 73 ?), Selim Dedekoç xx, İlyas Türengül xx, Oktay Pop xx (Alihan Bel dk. 70 ?)


Nevşehir Belediyespor: Murat Demir xx, Muhammed Ali Kurt xx, Tolgahan Mulla Çiçek xx, Youssef Yeşilmen xx (İlker dk. 82 ?), Ergun Cengiz xx, Emre Fırtına xx (Emre Gemici dk. 78), Onur Ural xx, Raif Uzuner xx, Tugay Yıldırım xx, Oktay Gümüş xx, Okan Duran xx


Gol: İsmail Yüksek (dk. 90+4) (Gölcükspor)


Kırmızı kart: Raif Uzuner (Gölcükspor)


Sarı kartlar: Furkan Özyapı, Selim Dedekoç (Gölcükspor), Raif Uzuner, Muhammed Ali Kurt, Tugay Yıldırım (Nevşehir Belediyespor) - KOCAELİ

Türkiye Futbol Federasyonu, İsmail Yüksek, Gölcükspor, Nevşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:59 Kaynak: İHA
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