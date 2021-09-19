TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 2 Karbel Karaköprü Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup'un 3. hafta mücadelesinde Gümüşhanespor , konuk ettiği Karbel Karaköprü Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.

Gelin adayı Solmaz, Seda Sayan'ın konserinde süper minisiyle kalça dansı yaptı

Bülent Korkmaz, Terim'le tartıştığı iddialarına cevap verdi: Saygısızlık yapmak gibi bir kişiliğim yok