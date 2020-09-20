TFF 3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Karşıyaka: 2

TFF 3. Lig 3. Grup ilk hafta maçında Isparta 32 Spor, Karşıyaka'ya 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmayı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve her iki kulübün başkan ile yöneticileri izledi. Korona virüs önlemleri kapsamında maça seyirci alınmazken bazı taraftarlar ise karşılaşmayı inşaat çatılarından izlemeye çalışsa da yetkililer bu duruma müdahale etti. Karşılaşmanın son bölümlerinde her iki takım oyuncuları arasında arbede çıktı. Maçın hakemleri olayları büyümeden yatıştırdı.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş x, Emrah Akkaya xx, Mücahid Adem Çelebi xx

Isparta 32 Spor: Gökhan Köstereli xx, Kadir Turhan xx, Akın Karaaslan xx, Efşan Geçgin xx, Burak Sarı x (Mustafa Diler dk. 65 x), Emre Yüksektepe xxx, Emre Fırtına x (Arif Birsen dk. 58 x) Nurettin Çakır xx (Oğuzhan Palas dk. 71 x), Emre Bozatlı xx, Volkan Serim xx, Volkan Çekiç xx

Karşıyaka: Erdoğan Acar xx, Cenk Özbey xx, Mustafa Aşan xx, Arif Cılak, Doğukan İnci xxx (Burak Karapınar dk. 90 ?), Hakan Kuş xx, Battal Demirbilek xx (Batuhan Kara dk. 81 ?), Namık Barış Çelik xx (Mustafa Değirmenci dk. 61 x), Metin Peker xx, Onur Kıntaş xx, İlyas Kahraman xx

Goller: Cenk Özbey (dk. 62), Doğukan İnci (dk. 90) (Karşıyaka), Semih Üstün (dk. 85) (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar: Efşan Geçgin, Mustafa Diler (Isparta 32 Spor), Hakan Kuş (Karşıyaka) - ISPARTA