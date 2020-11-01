TFF 3. Lig: Isparta 32 Spor: 2 Tokat Erbaaspor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligdeki 7. maçında Tokat Erbaaspor'u 2-0 mağlup etti. Isparta 32 Spor, aldığı bu galibiyetle puanını 11'e çıkardı ve 7. sıraya yükseldi. Erbaaspor ise 4 puanla 12. sıraya geriledi.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Erdal Yılmaz x, Aykut Yılmaz x, Eray Pınar x

Isparta 32 Spor: Gökhan xxx, Efşan xx, Kadir xx, Volkan xx, Semih xx, Nurettin Çakır (Mustafa Acar dk. 75 x), Mustafa Diler xxx, Emre Yüksektepe xx (Emre Bozatlı dk. 64 xx), Bekir Karadeniz xxx (Emre Fırtına dk. 72 x), Emir Kaan Gültekin xxx, Volkan Serim xx

Erbaaspor: Taylan xx, Serhat x, Emre x, Burak Can x, Ertuğrul x, Barış Sinan x (Bayduhan dk. 82 x), Rıdvan Çelik x, Yağız x (Rıdvan Gökçe dk. 63 x), Talha x, Yunus Ünsal x (Canberk dk. 65 x), Yusuf Yağcı x (Eray dk. 82 x)

Goller: Volkan Serim (dk. 4), Bekir Karadeniz (dk. 55) (Isparta 32 Spor)

Kırmızı Kart: Emre Baysal (dk. 57) (Erbaaspor)

Sarı Kartlar: Nurettin Çakır, Volkan Serim (Isparta 32 Spor), Rıdvan Gökçe (Erbaaspor) - ISPARTA