TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 0 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 0

30 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 0, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.


Aldığı galibiyet sonrasında liderliğini açık ara devam ettiren Karacabey Belediyespor puanını 64'e yükseltirken, 1954 Kelkit Belediyespor 40 puanda kaldı. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Kelkit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:24 Kaynak: İHA
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