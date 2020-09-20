TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Tekirdağspor: 1 - Son Dakika

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Tekirdağspor: 1

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor sahasında konuk ettiği Tekirdağsporla 1-1-berabere kaldı.

TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Tekirdağspor: 1, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karaman Belediyespor sahasında konuk ettiği Tekirdağsporla 1-1-berabere kaldı.

Kemal Kaynaş Stadyumu'nda oynanan maçı Mehmet Şükrü Közcü yönetirken yardımcılıklarını İsmail Emre ve Muhammed Yıldız yaptı. Maça hızlı başlayan Karaman Belediyespor, ilk yarı birçok pozisyona girdi. Rakip takımın kalecisi Süleyman Aktaş, maçın 5'nci dakikasında Coşkun'un iyi yükselerek vurduğu kafa şutunu son anda yumruklayarak gol olmasını engelledi. Yine maçın 34. dakikasına gelindiğine bu defa Hasan, 30 metreden attığı şutu kaleci Süleyman Aktaş güçlükle dışarı çeldi. Rakip takımdan Ali Arashan'ın 26. dakikasında kafa şutu ise üst direkten dışarı çıkarken maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayarak çok sayıda pozisyonu gole çeviremeyen Karaman Belediyespor, maçın 89'ncu dakikasında takım kaptanı Muzaffer'in korner direği önünden yaptığı ortaya iyi yükselen İsmet Yazgan'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Tam maç bitti derken rakip takım korner direği yanından taç atışı kazandı. Kullanılan taç atışını ceza sahası içinde Karaman Belediyesporlu oyuncular uzaklaştıramayınca araya giren Yusuf Turan kafasıyla vurduğu top karambolden filelerle buluştu. Golün ardından hakem maçı bitirirken, hem Karaman Belediyesporlu oyuncular hem de tribündeki yöneticiler adeta yıkıldı.

Karaman Belediyespor 3. Lig'de ilk çıktığı maçtan bir puanla ayrılırken, maçı Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı da izledi. - KARAMAN

Türkiye Futbol Federasyonu, Süleyman Aktaş, Mehmet Şükrü, Karaman, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 19:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Karaman Belediyespor: 1 Tekirdağspor: 1 - Son Dakika Spor

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