TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 Modafenspor: 3

TFF 3. Lig 3. Grup'un 3. haftasında Kardemir Karabükspor , sahasında karşılaştığı Modafenspor'a 3-0 mağlup oldu.

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