Tff 3. Lig: Körfez Spor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 4

TFF
3. Lig 1. Grup'ta ligin 21. haftasında Körfez
Spor, evinde ağırladığı Nevşehir
Belediyespor'a 4-0 mağlup oldu.
Stat: Kocaeli
Alparslan Türkeş
Hakemler: Feridun Daldaş xx, Ahmet Oğuz Yılmaz
xx, Barış Sun xx
Körfez Spor: Batuhan Kürkan ?, Faruk Erdoğan
x (Muhammed Demir
dk. 25 x), Berat Aydın
xx, Berat Demir xx, Emir Şen xx (Senih Sergen Şenses dk. 68 x), Emirhan Can x, Yahya Kemal
Baki xx, Osman Kerem Akyol xx, Enes Çidemli xx, Yasin Yeşilkır x (Tayyip Seymen dk. 68 x), Yusuf Can
Buran xx
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan xx, Muhammed Serdar
Yazıcı xx, Metehan Andaç Özlü xxx, Emre Fırtına xx (Uğur Durmuş
dk. 72 ?), Melih Gökçek
xx, Tunç Murat Behram
xxx, Ahmet Can
Arık xxx, Bilal Gücüyetmez xx, Doğancan Aynacı x (Abuzer Gaffar Toplu dk. 65 x), Ömer Gür
xx (Raif Uzuner dk. 79 ?), Naci Bayraktaroğlu xxx
Goller: Metahan Andaç Özlü (dk. 5), Tunç Murat Behram (dk. 33 ve 88), Naci Bayraktaroğlu (dk. 64) (Nevşehir Belediyespor)
Kırmızı kart: Batuhan Kürkan (dk. 23 (Körfez Spor)
Sarı kart: Doğan Aynacı (Nevşehir Belediyespor) - KOCAELİ