Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig: Körfez Spor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 4

Tff 3. Lig: Körfez Spor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 4

1 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ligin 21. haftasında Körfez Spor, evinde ağırladığı Nevşehir Belediyespor'a 4-0 mağlup oldu.

Tff 3. Lig: Körfez Spor: 0 - Nevşehir Belediyespor: 4, System.String[]
TFF 3. Lig 1. Grup'ta ligin 21. haftasında Körfez Spor, evinde ağırladığı Nevşehir Belediyespor'a 4-0 mağlup oldu.

Stat: Kocaeli Alparslan Türkeş

Hakemler: Feridun Daldaş xx, Ahmet Oğuz Yılmaz xx, Barış Sun xx

Körfez Spor: Batuhan Kürkan ?, Faruk Erdoğan x (Muhammed Demir dk. 25 x), Berat Aydın xx, Berat Demir xx, Emir Şen xx (Senih Sergen Şenses dk. 68 x), Emirhan Can x, Yahya Kemal Baki xx, Osman Kerem Akyol xx, Enes Çidemli xx, Yasin Yeşilkır x (Tayyip Seymen dk. 68 x), Yusuf Can Buran xx

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan xx, Muhammed Serdar Yazıcı xx, Metehan Andaç Özlü xxx, Emre Fırtına xx (Uğur Durmuş dk. 72 ?), Melih Gökçek xx, Tunç Murat Behram xxx, Ahmet Can Arık xxx, Bilal Gücüyetmez xx, Doğancan Aynacı x (Abuzer Gaffar Toplu dk. 65 x), Ömer Gür xx (Raif Uzuner dk. 79 ?), Naci Bayraktaroğlu xxx

Goller: Metahan Andaç Özlü (dk. 5), Tunç Murat Behram (dk. 33 ve 88), Naci Bayraktaroğlu (dk. 64) (Nevşehir Belediyespor)

Kırmızı kart: Batuhan Kürkan (dk. 23 (Körfez Spor)

Sarı kart: Doğan Aynacı (Nevşehir Belediyespor) - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:04 Kaynak: İHA

Kocaeli, Türkiye Futbol Federasyonu, Nevşehir, Körfez, Spor
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