Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig: M.Yeşilyurt Belediyespor: 1 - Pazarspor: 2
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TFF 3. Lig: M.Yeşilyurt Belediyespor: 1 - Pazarspor: 2

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'un beşinci haftasında sahasında Pazarspor ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, rakibine 2-1 mağlup olarak puan hasretini sürdürdü.

TFF 3. Lig: M.Yeşilyurt Belediyespor: 1 - Pazarspor: 2, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'un beşinci haftasında sahasında Pazarspor ile karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, rakibine 2-1 mağlup olarak puan hasretini sürdürdü.


Sezona kötü başlayarak çıktığı 4 maçta da yenilgi alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Pazarspor'u konuk etti. Hafta içerisinde Teknik Direktör Hayati Palancı ile yollarını ayıran ve Alaattin Gülerce ile anlaşan turuncu yeşilliler, karşılaşmanın 54. dakikasında Alpay'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Malatya ekibi bu üstünlüğünü koruyamadı. Pazarspor, 76. dakikada Muhammet'in golüyle beraberliği sağladı. Konuk takım etkili oyununu sürdürdü ve Mithat'ın 82. dakikadaki golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Müsabakada başka gol olmayınca Pazarspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.


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Hakemler: Levent Gümüşdere x, Harun Pekyüreki x, Ömer Yasin Gezer x


Yeşilyurt Belediyespor: Emrah Tuncel x, Sefa Korkmaz x, Ahmet Topal x (Ramazan Çavuş dk. 81 x), Alpay Aldemir xx (Erdinç Mergen dk. 89 ?), Vedat Erçin x, Ali Kemal Başaran x, Selim Dağ x, Burkay Ahmet Yazıcı x, Erhan Gözetlik x, İbrahim Tokay x, Hüseyin Ekici x (Mustafa Pınar dk. 46 xx)


Pazarspor: Ebubekir Elihoş xx, Mehmet Aytemiz xx, Fatih Ergen, Can Muhammet Vural xx, Muhammet Ali Aydın xxx (Ceyhun Sarı dk. 64 x), Onur Civelek xx (Mete Karahan dk. 90 ?), Volkan Can xx, Kadir Kaan Yurdakul xx (Mithat Pala dk. 59 xx), Mücahit Çakır xx, Cevat Kuy xx, Aykut Civelek xx


Goller: Alpay Aldemir (dk. 54) (Malatya Yeşilyurt Belediyespor), Muhammet (dk. 74), Mithat Pala (dk. 84) (Pazarspor)


Sarı Kartlar: Fatih Ergen, Ceyhun Sarı, Mithat Pala (Pazarspor) - MALATYA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeşilyurt, Pazarspor, Malatya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:10 Kaynak: İHA
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