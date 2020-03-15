TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 4

TFF 3. Lig 1. Grup 27. hafta karşılaşmasında amatör kümeye düşmesi 2 hafta önce kesinleşen Manisaspor, evinde ağırladığı 68 Aksaray Belediyespor'a 4-0 yenildi.
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Feridun Daldaş xx, Harun Öztekin xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx
Manisaspor: Kubilay x, Muammer xx, Caner x, Mert Bostancı x, Cevdet x (Bilal dk. 85 ?), Yusuf xx, Halit Can x (Gökhan dk. 61 x), Berk xx, Mert Uygun x (Orkun dk. 78 x), Barış xx, Emir x
68 Aksaray Belediyespor: Gökhan xx, Serhat xxx, Fuat xx, Ömer xx, Enes xxx, Recep x (Hikmet dk. 52 xx), İlyas xx (Muhammet dk. 61 xx), Burak xx, Vehbi xx, Yusuf xx, Muzaffer xx (Mustafa dk. 78 xxx)
Goller: Enes Soy (dk. 35 pen. ve 69), Mustafa Apardı (dk. 79 ve 82) (68 Aksaray Belediyespor)
Kırmızı kart: Caner Apak (dk. 45) (Manisaspor)
Sarı kartlar: Emir, Kubilay, Berk (Manisaspor), İlyas, Burak (68 Aksaray Belediyespor) - MANİSA