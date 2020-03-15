TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 4 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 4 - Son Dakika Spor

TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 4

7 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup 27. hafta karşılaşmasında amatör kümeye düşmesi 2 hafta önce kesinleşen Manisaspor, evinde ağırladığı 68 Aksaray Belediyespor'a 4-0 yenildi.

TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 4, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup 27. hafta karşılaşmasında amatör kümeye düşmesi 2 hafta önce kesinleşen Manisaspor, evinde ağırladığı 68 Aksaray Belediyespor'a 4-0 yenildi.


Stat: Manisa 19 Mayıs


Hakemler: Feridun Daldaş xx, Harun Öztekin xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx


Manisaspor: Kubilay x, Muammer xx, Caner x, Mert Bostancı x, Cevdet x (Bilal dk. 85 ?), Yusuf xx, Halit Can x (Gökhan dk. 61 x), Berk xx, Mert Uygun x (Orkun dk. 78 x), Barış xx, Emir x


68 Aksaray Belediyespor: Gökhan xx, Serhat xxx, Fuat xx, Ömer xx, Enes xxx, Recep x (Hikmet dk. 52 xx), İlyas xx (Muhammet dk. 61 xx), Burak xx, Vehbi xx, Yusuf xx, Muzaffer xx (Mustafa dk. 78 xxx)


Goller: Enes Soy (dk. 35 pen. ve 69), Mustafa Apardı (dk. 79 ve 82) (68 Aksaray Belediyespor)


Kırmızı kart: Caner Apak (dk. 45) (Manisaspor)


Sarı kartlar: Emir, Kubilay, Berk (Manisaspor), İlyas, Burak (68 Aksaray Belediyespor) - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Aksaray, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Eski Bursaspor Başkanı Ali Ay, kulüp üyeliğinden ihraç edildi
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak

Son Dakika Haberleri
00:16 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından -1-
00:11 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından -2-
00:05 Ersin Düzen: "Galatasaray aynı durumda oynamayacak mıydı hocam?"
23:58 Brezilya ve Meksika'daki futbol maçlarına koronavirüs nedeniyle ara verildi
23:35 Bahçeşehir Koleji: 105-111 OGM Ormanspor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 00:26:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 - 68 Aksaray Belediyespor: 4 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]