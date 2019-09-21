Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig: Manisaspor: 0- Karbel Karaköprü Belediyespor: 2
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TFF 3. Lig: Manisaspor: 0- Karbel Karaköprü Belediyespor: 2

55 dakika önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Manisaspor ligin 4. haftasında, kendi evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'u konuk etti.

TFF 3. Lig: Manisaspor: 0- Karbel Karaköprü Belediyespor: 2, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Manisaspor ligin 4. haftasında, kendi evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'u konuk etti. İki takımın da 3 puan için kıyasıya mücadele ettiği maçı konuk ekip Karbel Karaköprü Belediyespor 2-0 kazanan taraf oldu.


Stat: Manisa 19 Mayıs


Hakemler: Tunç Özdemir x, Şaban Karadereli x, Furaz Bülgen x


Manisaspor: Deniz Çörtlen x, Yusuf Tekin xx, Okan Uğurlu x (Dk.60 Anıl Bozkurt x), Bayram Büstaç xx, Mehmet Can Kocabaş x (Dk.46 Vahap Aydemir x), Atakan Cidam xx, Mert Uygun xx, Barış Güner xx (Dk.69 Ferit Öztürk xx), İlkay Gül xx, Fatih Uludağ xx, Bilal Budak xx


Karbel Karaköprü Belediyespor: Erşen Çilingir xx, Fikret Sevilgen xx, Nuh Aşkın xx, Ahmet Mumin Papaker xx, Volkan Yılmaz xx, Umut Aslan xx (Dk.86 Ömer Buğdaycı ?), Ramiz Ok xx, Emre Aydın xx (Dk.68 Ali Sabuncu x), Emre Okur xx, Hakan Albayrak xx, Gökdeniz Varol xx (Dk.74 Arif Bostancı xx)


Goller: Dk.39 Gökdeniz Varol, Dk.90 Arif Bostancı (Karbel Karaköprü Belediyespor)


Sarı Kartlar: Deniz Çörtlen, Fatih Uludağ, Yusuf Tekin (Manisaspor) Emre Aydın, Umut Aslan, (Karbel Karaköprü Belediyespor) - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Karaköprü, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:31 Kaynak: İHA
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