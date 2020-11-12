TFF 3. Lig: Manisaspor: 0 Nevşehir Belediye Spor: 0

Misli.Com TFF 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında Manisaspor, sahasında ağırladığı Nevşehir Belediye Spor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Gürkan Tanoğlu xx, Selman Timur xx, Ömer Akman xx
Manisaspor: Abdülkadir xx, Yusuf xx, Serhat xx, Burak xx, Uğur x (Anıl dk. 76 xx), Lider xx, Atakan x (Halil İbrahim dk. 90+1 ?), Çağrı xx, Mehmet x (Vahap dk. 90+1 ?), Kaan x (Bahtiyar dk. 61 xx), Murat x
Nevşehir Belediye Spor: Furkan xx, Serdar Yazıcı xx, İlyas x, İsmail xx, Efe Can xx, Muhammed Burak x (Furkan Mızrak dk. 43 xx), Erhan xx, Hasan xx, Ahmet xx (Batuhan dk. 90+5 ?), Muhammed Furkan xx, Emre x (Furkan Parsak dk. 70 xx),
Kırmızı kart: İlyas (dk. 39) (Nevşehir Belediye Spor)
Sarı kartlar: Yusuf, Halil İbrahim (Manisaspor), Hasan, İsmail, Efe Can (Nevşehir Belediye Spor) - MANİSA
- Kaynak: İHA
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