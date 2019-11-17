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TFF 3. Lig: Manisaspor: 1- Çatalcaspor: 7

7 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Manisaspor kendi evinde Çatalcaspor'a 7-1 gibi farklı bir skorla yenildi.

TFF 3. Lig: Manisaspor: 1- Çatalcaspor: 7, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Manisaspor kendi evinde Çatalcaspor'a 7-1 gibi farklı bir skorla yenildi. Karşılaşmada 2 kırmızı kart gören Manisaspor, Kemal Temel'in sakatlanmasının ve oyundan çıkmasının ardından oyuncu değişikliği hakkı kalmadığı için son 10 dakikayı 8 kişi oynamak zorunda kaldı.


Stat: Manisa 19 Mayıs


Hakemler: Furkan Bakan x, Mehmet Şengül x, İsa Doğanlar x


Manisaspor: Kubilay Zihni x, Berk Cambaz x, İlkay Gül x, Fatih Uludağ x (Dk.41 Mert Bostancı x), Kemal Temel xx, Atakan Cidam x, Ömer Zeren x (Dk.54 Caner Apak x), Mehmet Can Kocabaş x, Barış Güner x, Gökhan Yılmaz x, Enes Ok x (Dk.61 Bilal Budak x)


Çatalcaspor: Kadir Kahvecioğlu xx, Furkan Sakı xx, Bora Yelken xx (Dk.82 Ahmet Akyüz ?), Ömer Akdağ xxx (Dk.73 Abdurrahman İlkyaz x), Ufuk Özcan xx, Mehmet Mert Özkaptan xxx, Ömer Faruk Sezgin xx (Dk.46 Mustafa Çoşkun xx), Hakan Yüce xx, Fırat Sezer xx, Ömer Faruk Acı xx, Gökhan Günel xx.


Goller: Kemal Temel (Dk. 74) (Manisaspor), Ömer Akdağ (Dk. 6), Mehmet Mert Özkaptan (Dk. 53, Dk. 84), Ömer Faruk Acı (Dk. 56, Dk. 63 (P), Dk. 89), Mustafa Çoşkun (Dk. 83) (Çatalcaspor)


Sarı Kartlar: Gökhan Yılmaz (Manisaspor) Gökhan Günel, Ömer Faruk Acı (Çatalcaspor)


Kırmızı Kartlar: İlkay Gül (Dk. 62), Berk Cambaz (Dk. 69) (Manisaspor) - MANİSA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:49 Kaynak: İHA
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