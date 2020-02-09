TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - Silivrispor: 4 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - Silivrispor: 4 - Son Dakika Spor

TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - Silivrispor: 4

6 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Manisaspor, ligin 22. hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Silivrispor'a 4-1 yenildi.

TFF 3. Lig: Manisaspor: 1 - Silivrispor: 4, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Manisaspor, ligin 22. hafta karşılaşmasında evinde ağırladığı Silivrispor'a 4-1 yenildi.


Stat: Manisa 19 Mayıs


Hakemler: Sabit Selvi xx, Serdar İla xx, Uğur Akalp xx


Manisaspor: Kubilay x, Yusuf x (Dk.79 Caner Apak x), Umut x, Berk x, Anıl xx, Muhammed x, Cevdet Enes Varbil x, Bilal Budak x (Dk.46 Vahap Aydemir x), Emir x, Ömer Zeren x, Orkun x (Dk.46 Barış Güner x)


Silivrispor: Burak xx, Evren xx, Oğuz xx, Mehmet xx, Bülent xx, Hakan xx (Dk.78 Güney Polat x), Sercan xx, Çağrı xx, Gökhan xxx, Emrah xxx (Dk.90 Cankat Algür ?), Erçağ xx (Dk.69 Eren Açıkgöz xx)


Goller: Dk.81 Anıl Bozkurt (Manisaspor), Dk.4-82 Emrah Bedir, Dk.76 Gökhan Göksu, Dk.90+2 Eren Açıkgöz (Silivrispor)


Sarı Kartlar: Umut Kezgin (Manisaspor), Erçağ, Çağrı, Hakan (Silivrispor) - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:18 Kaynak: İHA
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