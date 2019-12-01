Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig: Manisaspor: 2 - Kızılcabölükspor: 6
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Manisaspor: 2 - Kızılcabölükspor: 6 - Son Dakika Spor

TFF 3. Lig: Manisaspor: 2 - Kızılcabölükspor: 6

6 saat önce

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor, ligin 15. haftasında evinde Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor'u konuk etti.

TFF 3. Lig: Manisaspor: 2 - Kızılcabölükspor: 6, System.String[]

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor, ligin 15. haftasında evinde Denizli temsilcisi Kızılcabölükspor'u konuk etti. Manisaspor kendi evindeki karşılaşmadan 6-2 mağlup ayrıldı.


Stat: Manisa 19 Mayıs


Hakemler: Abdullah Volkan Aydın xx, Ferhat Dalgıç xx, Emrah Uluçay xx


Manisaspor: Kubilay İsmail Zihni x, Berk Cambaz x, Muammer Umut Kezgin xx, Mehmet Can Kocabaş xx, Atakan Cidam x, İlkay Gül x, Mert Uygun x, Barış Güner x, Ömer Zeren x, Fatih Uludağ x, Vahap Aydemir x


Kızılcabölükspor: Bahadır Kaya xx, Selçuk Çalışır xx, Mustafa Ethem Erboğa xxx, Ali Helvacı xxx, Melih Vardar xxx, İlyas Ural xx, Hasan Can Yalçıntekin xx, Alper Hamdi Bayraktar xx, Mehmet Eray Karadağ xx, Taygun Vurgun xx, Abdullah Altıntaş xxx


Goller: Dk.57 Umut Kezgin, Dk.69 Mehmet Can Kocabaş (Manisaspor), Dk.27-34 Ethem Erboğa, Dk.45-83 Melih Vardar, Dk.77 Ali Helvacı, Dk.78 Abdullah Altıntaş (Kızılcabölükspor)


Sarı Kartlar: Barış Güner, Bilal Budak (Manisaspor), Ethem Boğa, İlyas Ural, Selçuk Çalışır, Serkan Özen (Kızılcabölükspor) - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Manisaspor, Denizli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:09 Kaynak: İHA
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