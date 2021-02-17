TFF 3. Lig: Manisaspor: 2 Payasspor: 2

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Manisaspor, ligin 18. haftasında evinde ağırladığı Payasspor'la 2-2 berabere kaldı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Erdal Yılmaz xx, Soner Akgün xx, Miraç Berk Kölemen xx
Manisaspor: Abdülkadir xx, Serhat xx, Muammer x (Hasan dk. 21 xx), Lider x (Ömer dk. 46 xxx), Polat xx, Bünyamin xx, Halil xx (Atakan dk. 80 xx), Çağrı xx, Mehmet xx, Ertuğrul xx (Emre dk. 46 xx), Oğuzhan xxx
Payasspor: Erkan xx, Ekrem x (Hasan dk. 64 xx), Doğukan xx, Süleyman xx, Gökhan xx, Muhammet Ali xx, Yasin xxx, Oğuzhan xx, Berkant xx (Hamza dk. 56 xx), Mert xxx, Vedat xx
Goller: Ömer dk. 59, Oğuzhan dk. 65 (Manisaspor) Yasin dk. 9, Mert dk. 73 (Payasspor)
Sarı Kart: Lider, Hasan (Manisaspor) Berkant, Mert, Vedat (Payasspor) - MANİSA
Kaynak: İHA
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