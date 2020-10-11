TFF 3. Lig: Muğlaspor: 0 1954 Kelkit Belediye: 1

Dk 30- 1954 Kelkit Belediyesporlu Ensar ceza alnının sağ tarafından orta açtı. Reha'nın kafayla indirdiği topu Hamza ağlara gönderdi. İlk yarı 1-0 Kelkit'in üstünlüğü ile sona erdi.

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