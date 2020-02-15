TFF 3. Lig: Muğlaspor: 0 Diyarbekirspor: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Muğlaspor: 0 Diyarbekirspor: 1 - Son Dakika Spor

TFF 3. Lig: Muğlaspor: 0 Diyarbekirspor: 1

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grupta Muğlaspor sahasında karşılaştığı Diyarbekirspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig: Muğlaspor: 0 Diyarbekirspor: 1, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grupta Muğlaspor sahasında karşılaştığı Diyarbekirspor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekipten Ahmet Buğrahan 60'ıncı dakikada kullandığı faul atışında takımını 1-0 galibiyeti getiren golün sahibi oldu.


Hakemler: Emre Kaan Çalışkan x, Özcan Genel x, Levent Yeşilyurt x


Muğlaspor: Gökhan Yenigün x, Mustafa Acar x, Mehmet Akif Şerifoğlu x, Ramazan Özkabak x, Güray Fırat x, Anıl Yıldırım x (Adem Aydın Dk. 77 x), Rıdvan Çelik x (Rıza Altıntaş Dk. 65 x), Murat Can Bölükbaşı x, Batuhan Süer x, Muhammed Emel x, Sami Can Özkan x (Bilal Gücüyetmez Dk. 87 x)


Diyarbekirspor: Hasan Sürmeli xx, İbrahim Has xx, Reşo Akın x (Ozan Karabacak Dk. 77 x), Taner Çekiç x (Uğur Uğur Dk. 79 x), Ömer Yanık xx, Faruk Yaldıran xx, Şevket Güngör xx, Maksut Birben xx (Emre Hasan Balcı Dk. 90), Ahmet Buğrahan Tuncay xxx, Onur Paksoy xx, Feyyaz Aydil xx


Sarı Kartlar: Mehmet Akif Şerifoğlu, Muhammed Emel, Mustafa Acar (Muğlaspor), Maksut Birben, Faruk Yaldıran (Diyarbekirspor),


Gol: Dak. 60 Ahmet Buğrahan (Diyarbekirspor)


Maçtan Dakikalar:


Dk. 9: Diyarbekirspor'da Reşo Akın ceza alanı içinde buluştuğu topu kaleye gönderdi. Kaleci Gökhan topu iki hamlede kontrol etti.


Dk. 28: Muğlaspor'un ceza alanı dışından kullandığı frikik vuruşu sonrası Sami Can Özkan kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. Gol maçın hakemi tarafından ofsayt nedeniyle iptal oldu.


Dk 48: Diyarbekirspor'un kazandığı serbest vuruşu Ahmet Buğrahan ceza alanı içine ortaladı. İbrahim'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.


Dk. 60: Diyarbekirspor Muğlaspor ceza alanı dışından kaleyi tam karşıdan gören noktada serbest vuruş kazandı. Topu başına geçen Ahmet Buğrahan sol ayağı ile çok sert vurdu 0-1.


Dk. 63: Diyabekirspor ikinci gole çok yaklaştı. Faruk'un ortasında Muğlaspor kalecisi topu tokatladı. Dönen topa Ahmet Buğrahan vurdu. Topu çizgi üzerinden Mustafa çıkardı.


Dk. 75: Muğlaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta kale önünde topla buluşan Mehmet Akif'in yakın mesafeden şutunu kaleci Hasan son anda kornere çeldi.


Dk. 90+2: Muğlaspor'un maçın uzatma dakikalarında bulduğu pozisyonda Murat Can Bölükbaşı'nın kaleye yakın mesafeden şutunu kaleci Hasan çıkardı. - MUĞLA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Acar, Can Özkan, Murat Can, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ankaragücü - F.Bahçe maçı sonrası iki takım oyuncuları gerginlik yaşadı
Fenerbahçe taraftarı, teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı Ankaragücü maçında sarı kart gören Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde oynayamayacak Emre Belözoğlu, Ankaragücü maçında sakatlanarak oyundan çıktı

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 22:42:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 3. Lig: Muğlaspor: 0 Diyarbekirspor: 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]