Tff 3. Lig: Muğlaspor: 2 Ankara Adliyespor: 2

3. Lig 3. Grupta kümede kalma mücadelesi veren Ankara Adliyespor ile Muğla Atatürk stadında karşılaşan Muğlaspor, rakibi karşısında önce yenik duruma düştü, ardından 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. İlk yarısı 2-1 Muğlaspor'un üstünlüğü ile biten karşılaşmanın ikinci devresinde karşılaşmanın normal süresinin bitimine 9 dakika kala kalesinde golü gördü ve karşılaşma 2-2 sona erdi.



Maçtan Dakikalar:



20'nci dakikada Ankara Adliyespor Oğuzhan Demirer'in sağ taraftan ceza sahasına içine kullandığı serbest vuruş sonrası oluşan karambolde Veli Ortakçı'nın vuruşunda top ağlarla buluştu 0-1. 25'inci dakikada Muğlaspor eşitliği sağladı. Sinan Turan'ın soldan ceza sahasına içine ortasında Hakan Can Çimen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1. 32'nci dakikada Muğlaspor öne geçti. Semih Ergül'ün sağdan ceza sahasına yaptığı ortayı Zeki Sinanoğlu uçarak topu kaleye gönderdi 2-1.



78'inci dakikada Muğlaspor atağında Rıdvan Çelik'in pasında topla buluşan Yitiğithan Yüksel'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda kaleci Burak Cengiz gole izin vermedi. 82'inci dakikada Ankara Adliyespor'lu Kaan Aygün'ün sağ taraftan yaptığı ortaya iyi yükselen Hakan Akman'ın kafa şutunda top ağlarla buluştu: 2-2. 90+2'inci dakikada Ankara Adliyespor mutlak golden oldu. Kaan Aygün çalımlarla ceza sahası içerisine girdi. Vuruşunda kaleci Barış Başkan gole izin vermedi.



Stat: Muğla Atatürk



Hakemler: Mehmet Şükrü Közcü xx, Muhammed Yıldız xx, Burak Sami Şad xx



Muğlaspor: Barış Başkan xxx, Polat Ertek xx, Mustafa Acar xx, Salim İyik x (Dk.88 Cebrail Serçek x), Hakan Can Çimen xx, Sinan Turan xx, Semih Ergül x (Dk.90 Mükail Baydır?) Rıdvan Çelik xx, Kutay Aydın x (Dk.64 Yiğithan Yüksel x), Akın Karaaslan x, Zeki Sinanoğlu x



Ankara Adliyespor: Burak Cengiz xx, Deniz Keskin xx, Mert Güney xx, Veli Ortakçı xx, Mustafa Serkan Koparan x(Dk.46 Enescan Özdemir x), Fatih Somuncu x, Mehmet Utku Işık x, Hakan Akman x, Erol Can Akdağ xx, Oğuzhan Demirer x (Dk.66 Kaan Aygün x), Ali Aydemir x (Dk.67 Aykut Çakay x)



Goller: Dk.25 Hakan Can Çimen, Dk.32 Rıdvan Çelik (Muğlaspor) Dk.20 Veli Ortakçı, Dk.82 Hakan Akman (Ankara Adliyespor)



Sarı kartlar: Polat Ertek (Muğlaspor) Mehmet Utku Işık, Fatih Somuncu, Enescan Özdemir (Ankara Adliyespor) - MUĞLA

