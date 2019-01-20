Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig: Muğlaspor: 2 Yeni Çorumspor: 0

Tff 3. Lig: Muğlaspor: 2 Yeni Çorumspor: 0

1 saat önce

Ligin ikinci devresinin ilk maçında Yeni Çorumspor'u ağırlayan Muğlaspor, rakibini 2-0 yendi.

Tff 3. Lig: Muğlaspor: 2 Yeni Çorumspor: 0, System.String[]
Ligin ikinci devresinin ilk maçında Yeni Çorumspor'u ağırlayan Muğlaspor, rakibini 2-0 yendi. Sezonun ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 yenilen Yeşil Beyazlılar, rövanşı gol yemeden aldı. Play-Off şansını sürdürmek için maça galibiyet parolası ile çıkan Yeni Çorumspor, 9. dakikada Murat Can Bölükbaşı'nın golü ile 1-0 geriye düştü. Karşılaşmanın 90+2'nci dakikasında Muğlaspor'un yeni transferi Semih Ergül skoru belirledi 2-0.

Maçtan dakikalar:

Maçın 9'uncu dakikasında Muğlaspor öne geçti. Bu dakikada SinanTuran'ın ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Murat Can Bölükbaşı top ağlarla buluştu 1-0. 21'inci dakikada Yeni Çorumspor atağında Yakup'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top yan direğe çarparak auta çıktı.

68'inci dakikada gelişen Yeni Çorumspor atağında Kerem Pala'nın sert şutu direğin hemen yanından auta gitti. 77'nci dakikada Muğlaspor atağında Salim İyik'in ara pasında topla buluşan Murat Can Bölükbaşı'nin aşırtma vuruşunda kaleci Onurcan Piri gole izin vermedi. Maçın 2'nci uzatma dakikasında ceza alanı çizgisinde topla buluşan Semih Ergül plase vuruşla maçın skorunu belirledi 2-0

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Okan Kayataş xxx, Turhan Akbaş xxx, Necdet Çelik xxx

Muğlaspor: Barış Başkan xx, Polat Ertek xxx, Mustafa Acar xxx, Salim İyik xxx, Ramazan Özkabak xx (Dk.66 Semih Ergül xx), Osman Kocaağa xxx, Zeki Sinanoğlu xxx, Sinan Turan xxx*, Rıdvan Çelik xx (Dk.82 Hakan Çimen x), Murat Bölükbaşı xxx (Dk.92+2 Yağız Aktaş x), Akın Karaaslan xxx

Yeni Çorumspor: Onurcan Piri x, Ertuğrul Sancaktutan xx, Mümin Talip xx, Kemal Kazan xx, Mert Ilıman x, Batuhan Demirel x (Dk.17 Muhammed Çoban x), Oğuzhan Yalçın xx (Dk.67 Kıvanç Kaya x), Kaan Güdü x, Kerem Pala x (Dk.73 Mücahit Karabulut x), Volkan Serim xx, Yakup Alkan xx

Goller: Dk.9 Murat Can Bölükbaşı, 90 +2 Semih Ergül (Muğlaspor)

Sarı Kartlar: Sinan Turan, Osman Kocaağa, Zeki Sinanoğlu, Mustafa Acar, Murat Can Bölükbaşı (Muğlaspor) Oğuzhan Yalçın, Mümin Talip, Mert Ilıman, Kerem Pala, KaanGüdü (Yeni Çorumspor)

Kırmızı kart: Mert Ilıman (Yeni Çorumspor) Maçtan sonra hakeme itirazdan) - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:53 Kaynak: İHA

Murat Can, Çorumspor, Spor
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