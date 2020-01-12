TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 1 - Muğlaspor: 3 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 1 - Muğlaspor: 3 - Son Dakika Spor

TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 1 - Muğlaspor: 3

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 18. Haftasında oylanan Ege derbisinde sahasında konuk ettiği Muğlaspor'a 3 1 mağlup oldu.

TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 1 - Muğlaspor: 3, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 18. Haftasında oylanan Ege derbisinde sahasında konuk ettiği Muğlaspor'a 3 1 mağlup oldu.


Nazilli Belediyespor taraftarlarından Nazilli Meydan grubu ise 9,5'uncu dakika konfeti şov yaparak takımına moral vermeye çaşırken, Nazilli Meydan ve Alem Gençlik gruplarından bazı taraftarlar 2-1 geriye düşülmesinin ardından Teknik Direktör Yavuz İncedal'ın gönderilmesi için yönetime sitem etti. 83'te gelen 3'üncü golün ardından desteğini çeken Nazilli taraftarı tepki gösterdi. Konuk ekip Muğla taraftarı 49 Gençlik ile Forza Muğla ise maç başında başlayan etkili tezahüratı 5'inci dakikada gelen erken golün artarak takıma moral verdi.


Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Nazilli Belediyespor, henüz 5'inci dakikada Mert Çapar'ın attığı muhteşem golüyle 1-0 öne geçerken, golün ardından oyunun kontrolünü eline alan Muğla ekibi, 18'inci dakikada kullanılan köşe atışında Güray ile beraberliği sağladı. Golün ardından ataklarını artıran Muğla ekibi, 29'uncu dakikada defans oyuncusu Hasan Küçük'ü peşine takarak 40 metre top süren Ramazan muhteşem bir şutla kaleci Zekeriya'yı avlayarak takımını deplasmanda 2-1 öne geçiren golü attı. İkinci yarıya hızlı ve hırslı başlayan Nazilli ekibi, 65'inci dakikadan sonra tekrar oyunun hakimiyetini konuk ekibe kaptırırken, 83'üncü dakikada sahneye çıkan kaptan Murat Can kullanılan köşe atışında 6 pas içinde topa muhteşem yükselerek vurdu. Murat Can'ın kafa şutunda meşin yuvarlak kaleci Zekeriya'nın solundan ağlarla buluştu: 1-3.


Maçtan dakikalar:


5. dakika; Hasan Küçük'ün orta sahadan attığı uzun pasla buluşan Sedat, topu müsait pozisyondaki Mert Çapar'a aktardı. Mert'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın uzandığı köşeden ağlarla buluşu: 1-0.


13. dakika; Sedat'ın 25 metreden vurduğu aşırtma şutunda kaleci Gökhan'ı aşan top üst ağlarda kaldı.


18. dakika; Ramazan'ın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde ön direğe koşarak topa yükselerek vuran Güray'ın kafa şutunda meşin yuvarlak kaleci Zekeriya'nın solundan ağlarla buluştu: 1-1.


29. dakika; Orta sahadan aktarılan topla buluşan Ramazan Özkabak, yaklaşık 35 metre sürdüğü topla rakip ceza alanına sol çaprazdan girdi. Defanstan Hasan Küçük'ün takip ettiği pozisyonda Özkabak'ın yakın direğe doğru vurduğu şutta meşin yuvarlak kaleci Zekeriya'nın sağından ağlarla buluştu: 1-2.


83. dakikada; Mehmet Akif'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Nazilli defansında altı pas içinde topa iyi yükselen kaptan Murat Can'ın kafa şutunda meşin yuvarlak kaleci Zekeriya'nın solundan ağlarla buluştu: 1-3.


Stat: Nazilli İlçe


Hakemler: Hakan Basık xxx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xxx, Hakan Erkan xxx


Nazilli Belediyespor: Zekeriya x, Sinan x, Mehmet Ersavaş x (Dk.34 Ufukcan x), Zafer x, Sedat xx, Aziz x (Dk.61 Can Ahmet xx), İsmail x, Sergen x, Mert xx, Hasan x, Oğuzhan x (Dk.68 Yunus x)


Muğlaspor: Gökhan xxx, Mustafa xx, Adem xx, Mehmet Akif xxx (Dk.90+2 Osman x), Ramazan xxxx (Dk.85 Rıdvan xx), Güray xxxx, Anıl xxx (Dk.77 Burak xx), Murat Can xxxx, Batuhan xxx, Muhammed xx, Sami Can xx


Sarı Kartlas: Mehmet Ersavaş, İsmail, Zafer, Sinan (Nazili Belediyespor) – Rıza, Güray (Muğlaspor)


Goller: Dk.5 Mert Nazilli Belediyespor) – Dk.18 Güray, Dk.29 Ramazan, Dk.83 Murat Can (Muğlaspor) - AYDIN

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
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