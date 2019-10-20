Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 3 - Diyarbekirspor: 1
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 3 - Diyarbekirspor: 1

TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 3 - Diyarbekirspor: 1

55 dakika önce

TFF 3.Lig 3.Grupta kendi sahasında Diyarbekirspor'u misafir eden Nazilli Belediyespor rakibini 3-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig: Nazilli Belediyespor: 3 - Diyarbekirspor: 1, System.String[]

TFF 3.Lig 3.Grupta kendi sahasında Diyarbekirspor'u misafir eden Nazilli Belediyespor rakibini 3-1 mağlup etti.


Stat: Nazilli İlçe


Hakemler: Serhad Ürkmez xx, Erol Ernek xx, Batuhan Bıyıklı xx


Nazilli Belediyespor: Zekeriya xx, Sinan xx, Mehmet x, Polat xx, Volkan x (Dk.85 Yunus xx), Ufukcan x (Dk.46 Fatih x), Sedat xx, Aziz xx, Sergen xx, İlyas xx, Burak x (Dk.76 Mert Çapar x)


Diyarbekirsor: Ahmet x, Reşo xx, Faruk xx, Uğur x, Vedat x, Tolunay x (Dk.60 Mehmet Fuat x), Emrah x, Şevket x, Emre x, Güney xx (Dk.74 Taner x), Ali Han xx


Sarı Kart: Emre, Faruk, Uğur (Diyarbekirspor)


Goller: Dk.57 Sergen, 90+4, 90+5 Yunus (Nazilli Belediyespor) - Dk.60 R.Akın (Diyarbekirspor) - AYDIN

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Ürkmez, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:00 Kaynak: İHA
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