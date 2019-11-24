Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Altındağ Belediyespor: 0
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Altındağ Belediyespor: 0 - Son Dakika Spor

TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Altındağ Belediyespor: 0

6 saat önce

TFF 3.Lig 3.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Altındağ Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Altındağ Belediyespor: 0, System.String[]

TFF 3.Lig 3.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Altındağ Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.


TFF 3.Lig 3.Grup müsabakasında Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda Altındağ Belediyespor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan müsabakanın ikinci yarısında Nevşehir Belediyespor 56.dakikada Emre Gemici'nin kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Nevşehir Belediyespor oyunu kontrol altına alırken Altındağ Belediyespor ise kontra ataklar ile gol aradı. Maçın 90 dakikasında başka gol olmayınca Nevşehir Belediyespor, Altındağ Belediyespor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.


Bu sonucun ardından Nevşehir Belediyespor puanını 21'e çıkartarak 7.sıraya yükselirken Altındağ Belediyespor ise 15 puan ile 13.sırada kaldı.


Gazi Stadyumunda oynanan müsabakayı Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın'ın yanı sıra yaklaşık bin 500 taraftar takip etti. - NEVŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Altındağ, Nevşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Samsunspor maçında kimsesiz çocuklara oyuncak sürprizi!
Rıdvan Dilmen, Vedat'ın 4 hafta sonra takıma döneceğini açıkladı! Sheffield United ile Manchester United 3-3 berabere kaldı Ersun Yanal'ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 22:15:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig: Nevşehir Belediyespor: 1 Altındağ Belediyespor: 0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]