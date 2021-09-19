TFF 3. Lig: Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği: 4 Çankaya Futbol Kulübü: 0

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği sahasında, Çankaya Futbol Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.
Stat: 19 Eylül
Hakemler: Levent Balcı xxx, Eren Öksüzler xx, Kaan Kaya xx
Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği: Cantuğ xx, Ahmet Batuhan xx, Oğuz xx, Ufuk xx, Mustafa xx, Eray xxx (Ömercan dk. 78 xx), Volkan xxx, Metin xx (Muhammed dk. 79 xxx), Cevatcan xxx (Can Ahmet dk. 66 xx), Tevfik Doğukan xx Arda xx (Görkem Can dk. 67 xx)
Çankaya Futbol Kulübü: Hüseyin xx, Rahmi Muhammet xx, Kadir Enes x, Hüseyin x (Berke dk. 68 x), Salim x (Ahmet dk. 68 x), Haydar x, Hasan Ahmet xx, Hacı Mustafa x (Emir Kaan dk. 45 x), Adnan Emir x (Serhan dk. 45 x), Salih x, Berkay Anıl
Goller: Volkan (dk. 13), Eray (dk. 38), Cevatcan (dk. 63), Muhammed (dk. 86) (Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği S.K)
Sarı Kartlar: Volkan, Ahmet Batuhan (Orduspor 1967 Futbol İşletmeciliği S.K.), Hüseyin (Çankaya Futbol Kulübü) - ORDU
Kaynak: İHA
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