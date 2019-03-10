Son Dakika Haberleri: Tff 3. Lig: Osmaniyespor Fk: 0 - Karşıyaka: 0

Tff 3. Lig: Osmaniyespor Fk: 0 - Karşıyaka: 0

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup 26. hafta maçında Osmaniyespor FK, sahasında Karşıyaka ile 0-0 golsüz berabere kaldı.

Tff 3. Lig: Osmaniyespor Fk: 0 - Karşıyaka: 0, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grup 26. hafta maçında Osmaniyespor FK, sahasında Karşıyaka ile 0-0 golsüz berabere kaldı.

Stat: 7 Ocak

Hakemler: Serkan Önsal xx, Kadir Beyaz xx, Burak Celep xx

Osmaniyespor FK: Hasan xx, Hüseyin xx, Yasin xxx, Sergen x (Ferhat dk. 78 x), Selahattin Selçuk Özkan xx, Ergun x, İlyas Ekiz xx, İsmail xx, Alper xx, Eser xx, Onur Kızıltaş xx

Karşıyaka: Erdoğan xx, Cenk xx, Arif xx, Doğukan xx (Burak dk. 81 ?), Hakan xx (Abdullah Cihan dk. 90 ?), Battal xx (Görkem dk. 62 xx), Metin xxx, Onur Kıntaş xx, Anıl xx, Muhammet xx, İlyas Kahraman xx

Kırmızı kart: Selahattin Selçuk Özkan (dk. 86) (Osmaniyespor FK)

Sarı kartlar: Ergun Cengiz (Osmaniyespor FK), Battal Demirbilek, İlyas Kahraman (Karşıyaka) - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:53 Kaynak: İHA

Selçuk Özkan, Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor
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