TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Batman Petrolspor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup'un 26. haftasında Osmaniyespor FK, sahasında Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan önce statta İdlib şehitlerinin isimleri tek tek okundu ve taraftarlar da "Burada" diye karşılık verdi. Ayrıca Osmaniyespor FK takımı da sahaya "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankartla çıktı. Maçtan önce de İdlib şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu.



Stat: 7 Ocak



Hakemler: Burak Kaplan xx, Erdem Değirmenci xx, Agah Kaan Kuloğlu xx



Osmaniyespor FK: Alp xxx, Furkan xxx, Ahmet xx (Semih dk.81 x), Ekrem xx (Hakan dk.88 ?), Samet xx, Kerim xx, Erkan xx, Taşkın xx, Tayfun Sabri xx, Onur xx, Soner xx



Medicalpark Batman Petrolspor: Cihan xx, Ardahan x (Mesut dk.26 xx), Okan xx, Mazlum xx, Buğra xx, Güner xx, Ferdi xx, Furkan xx, İbrahim Yakup x (Umut dk.66), Berkay xx, Ahmet x (Şükrü Kaan dk. 72 x)



Goller: Furkan (dk. 31), Hakan (dk. 90) (Osmaniyespor FK), Mesut (dk. 73) (Batman Petrolspor)



Sarı kartlar: Taşkın Kartal, Erkan Çam, Alp Arda (Osmaniyespor FK), Berkay Çakır, İbrahim Yakup İnal, Cihan Şentürk, Furkan Karabatak, Güner Okay (Batman Petrolspor), - OSMANİYE