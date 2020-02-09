TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Halide Edip Adıvar: 2 - Son Dakika
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Halide Edip Adıvar: 2 - Son Dakika Spor

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Halide Edip Adıvar: 2

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'un 22. haftasında Osmaniyespor FK evinde Halide Edip Adıvar Spor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Halide Edip Adıvar: 2, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'un 22. haftasında Osmaniyespor FK evinde Halide Edip Adıvar Spor ile 2-2 berabere kaldı.


Stat: 7 Ocak


Hakemler: Okan Kayataş xx, Necdet Çelik xx, Ozan Burak Akduman xx


Osmaniyespor FK: Alp xx, Furkan xx, Ahmet xxx, Samet xx (Abdullahi Ali Jama dk. 83 '), Kerim xxx, Hamit xxx, Erkan x, Taşkın xx, Tayfun Sabri xx, Mustafa xx (Hakan dk. 73 xx), Soner xxx (Ekrem dk. 63 xx)


Halide Edip Adıvarspor: İhsan Turgut xx, Necati xx, Muhammed Raşit x (Tugay dk. 76 xx), Hüseyin xx, Batuhan ' (Alihan dk. 17 xx), Çağatay xx, Dursun x, Gökhan Berkay x (Civar dk. 61 xx), Furkan Mehmet xx, Furkan Akbulut x, Fevzi Can xx


Goller: Hamit Bayraktar (dk. 28), Ahmet Baykal (dk. 45+3) (Osmaniyespor FK), Furkan Mehmet (dk. 81), Erkan Çam (dk. 90+2 k.k.) (Halide Edip Adıvarspor)


Sarı kartlar: Kerim Bölük, Soner Birinci, Ekrem Sütcü (Osmaniyespor FK), Hüseyin Afkan, Fevzi Can Bozkuş (Halide Edip Adıvarspor) - OSMANİYE

Türkiye Futbol Federasyonu, Halide Edip Adıvar, Halide Edip, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
TFF, Göztepe-Çaykur Rizespor maçının ertelendiğini duyurdu Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı Adem Büyük: Biz zirveye yaklaştıkça ayakları titremeye başlamıştır

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 22:08:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Halide Edip Adıvar: 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]