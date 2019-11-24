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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Somaspor: 2

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında Osmaniyespor FK sahasında Somaspor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 2 - Somaspor: 2, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup 14. hafta maçında Osmaniyespor FK sahasında Somaspor ile 2-2 berabere kaldı.


Stat: 7 Ocak


Hakemler: Aykut Sergin xx, Emrah Akkaya xx, Göktu Hazar Erel xx


Osmaniyespor FK: Alp Arda xxx, Ahmet Baykal xxx, Ekrem Sütçü xxx, Metehan Mimaroğlu x, Hamit Bayraktar xxx, Deniz Karadeniz xx (Furkan Demir dk. 79 x), Cuma Oktay Bakmaz x (Teyfik Şanver dk. 46 xx), Cihad Ateş x (Hasan Aktürk dk. 64 x), Taşkın Kartal xx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Onur Kızıltaş xxx


Somaspor: Ömer Kavurkacı xx, Melih Şencan xx, Muhammet Atalay xx, Onur Ulaş xx, Ali Akkuş xx, Çağlayan Gülügen xx, Yusuf Can Abay x, Üzeyir Ergün xx, Oğuzhan Nemli xx (Ahmet Tamet dk .80 x), Hayri Mert Yomralıoğlu x (Burak Turan dk. 66 xx), Mehmet Uysal xxx (Mustafa Bedirhan Çelik dk. 55 xx)


Goller: Ahmet Baykal (dk. 10), Onur Kızıltaş (dk. 86) (Osmaniyespor) Mehmet Uysal (dk. 2), Mustafa Bedirhan Çelik (dk. 56) (Somaspor)


Sarı kartlar: Metehan Mimaroğlu, Ahmet Baykal, Furkan Demir (Osmaniyespor), Mustafa Bedirhan Çelik, Hayri Mert Yomralıoğlu, Üzeyir Ergün (Somaspor) - OSMANİYE

Türkiye Futbol Federasyonu, Furkan Demir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:07 Kaynak: İHA
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