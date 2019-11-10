Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Altındağ Belediyespor: 2
Son Dakika Spor TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Altındağ Belediyespor: 2

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Altındağ Belediyespor: 2

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor FK, sahasında Altındağ Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Altındağ Belediyespor: 2, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Osmaniyespor FK, sahasında Altındağ Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.


Stat: 7 Ocak


Hakemler: Emre Korkmaz xx, Burak Celep xx, Erdi Abdulmecit Sayar xx


Osmaniyespor FK: Alp Arda xx, Ahmet Baykal xx, Kerim Bölük xx, Hamza Türkmen xx (Ekrem Sütçü dk. 46 xxx), Metehan Mimaroğlu xxx, Hamit Bayraktar xx, Deniz Karadeniz xx (Cihad Eteş dk. 61 x), Cuma Oktay Bakmaz xx, Taşkın Kartal xxx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Yasin Çakaloğlu xxx (Vedat Saygı dk. 83 ?)


Altındağ Belediyespor: Furkan Taş x, Hüseyin İriç x (Serkan Şirin dk. 65 x), Uğur Uğur x, Barış Bozdilki xx, Ahmet Buğrahan Tuncay x, Mücahit Haktan Karabulut x (Ali Han Aydın dk. 57 x), Emre Toptan x, Hasan Akdemir x, Emrah Çalışlar xx, Burak Balaban x, Semih Oğuz x (Yalçın Eycan Kaya dk. 65 x)


Goller: Kerim Bölük (dk. 7), Metehan Mimaroğlu (dk. 60), Ekrem Sütçü (dk. 85) (Osmaniyespor FK), Ahmet Buğrahan Tuncay (dk. 25), Kerim Bölük (dk. 90 k.k) (Altındağ Belediyespor)


Kırmızı kartlar: Emre Toptan (dk. 81), Uğur Uğur (dk. 87) (Altındağ Belediyespor)


Sarı kartlar: Yasin Çakaloğlu (Osmaniyespor), Hüseyin İriç, Emrah Çalışlar, Uğur Uğur, Hasan Akdemir (Altındağ Belediyespor) - OSMANİYE

Türkiye Futbol Federasyonu, Uğur Uğur, Altındağ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:05 Kaynak: İHA
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