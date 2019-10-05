TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor FK evinde konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 3-1 yendi.

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Selim Soydan'dan çok konuşulan kare için açıklama: Doğal bir tepkiydi