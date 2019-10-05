Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1
Son Dakika Spor Haber

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1

46 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor FK evinde konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 3-1 yendi.

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup maçında Osmaniyespor FK evinde konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 3-1 yendi.


Stat: 7 Ocak


Hakemler: Batuhan Bayar xx, Agah Kaan Kuloğlu xx, Alican Uz xx


Osmaniyespor FK: Alp Arda xxx, Ahmet Baykal xxx, Semih Üstün xx (Taşkın Kartal dk. 46 x), Kerim Bölük xxx, Metehan Mimaroğlu xxx, Hamit Bayraktar xx, Deniz Karadeniz xx (Hamza Türkmen dk. 66 x), Cihad Ateş xx, Tayfun Sabri Gümüşoğlu xx, Furkan Demir xx, Onur Kızıltaş xx (Burak Kara dk. 46 x)


Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Emrah Tuncel xx, Sefa Korkmaz x, Ahmet Topral x (Dersim Sahan Kaynak dk. 70 x), Alpay Aldemir xx, Ramazan Çavuş x, Mustafa Pınar x, Vedat Erçin x (Erdinç Mergen dk. 81 ?), Ali Kemal Başaran x, Deniz Işık x, Burkay Ahmet Yazıcı x (Fatih Gürden dk. 80 x), Erhan Gözetlik xx


Goller: Ahmet Baykal (dk. 14), Metehan Mimaroğlu (dk. 52), Kerim Bölük (dk. 83) (Osmaniyespor FK), Alpay Aldemir (dk. 37) (Malatya Yeşilyurt Belediye Spor)


Sarı Kartlar: Semih Üstün, Metehan Mimaroğlu, Burak Kara, Habip Bayraktar, Cihad Ateş (Osmaniyespor), Erhan Gözetlik (Malatya Yeşilyurt Belediyespor) - OSMANİYE

Türkiye Futbol Federasyonu, Malatya Yeşilyurt, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF yöneticisi Selim Soydan'dan Fenerbahçe maçında penaltı tepkisi!
Selim Soydan'dan çok konuşulan kare için açıklama: Doğal bir tepkiydi Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku! Alanya maçında yok Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda farklı yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 18:59:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 3 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]