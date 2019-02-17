Tff 3. Lig: Osmaniyespor Fk: 4 - Adıyaman 1954 Sk: 0
5 dakika önce
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Osmaniyespor, kendi sahasında Adıyaman 1954'ü 4-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta Osmaniyespor, kendi sahasında Adıyaman 1954'ü 4-0 mağlup etti.
Stat: 7 Ocak
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz xxx, Halit Karacabay xx, Erdem Değirmenci xxx
Osmaniyespor FK: Hasan xxx, Hüseyin xxx (Serbay dk. 77 xx), Yasin xxx (Mehmet Tolunay Gül dk.72 xx), Sergen xxx, İlyas xxx, Muhammet xxx, Murathan xxx, İsmail Türkaslan xxx, Alper xxx (Mert dk. 82 ?), Emrah xxx, Eser xxx
Adıyaman 1954 SK: Lokman Atakol x, Mehmet Ali Yakışır xx, Hakan x, Eşref x, Emre Keskin x, Bahtiyar xx, Semih x, Osman x (Batuhan dk. 64 x), Ahmet x, Baran x (Ulaş dk. 57 x), Emre Adiloğlu x (İsmail Bulut dk. 57 x)
Goller: Yasin (dk. 10 ve 59), Eser (dk. 51) Alper (dk. 65)
Kırmızı kart: Ahmet (dk.25 (Adıyaman 1954 SK)
Sarı kartlar: Hüseyin Rüzgar, Sergen Ekinci (Osmaniyespor) - OSMANİYE
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:01 Kaynak: İHA
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