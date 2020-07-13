TFF 3. Lig Şampiyonu Kocaelispor'un kutlamaları kenti yaktı - Son Dakika

TFF 3. Lig Şampiyonu Kocaelispor'un kutlamaları kenti yaktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından şampiyon TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon ilan edilen Kocaelispor'un kutlamalarında binlerce taraftarın yaktığı meşaleler, Körfez'i aydınlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından şampiyon TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon ilan edilen Kocaeli spor'un kutlamalarında binlerce taraftarın yaktığı meşaleler, Körfez'i aydınlattı. Kutlamalarda gemi ile denize açılan futbolcu ve yöneticilerin coşkusuna taraftarlar teknelerle eşlik etti.

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TFF 3. Lig'de en yakın rakibi ile 14 puan farla liderliği sürdürürken, korona virüs önlemleri kapsamında TFF'nin aldığı kararla şampiyon ilan edilen Kocaelispor, şampiyonluk kupasını binlerce taraftarın arasında kaldırdı. 2. Lig'e yükselen Kocaelispor'un Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Vapur İskelesi'nde düzenlenen şampiyonluk kutlamalarına katılan binlerce taraftar, önce gemi ile denize açılan takımlarına tekneler ile eşlik etti daha sonra kıyıya dönen şampiyon takımı yaktıkları meşalelerle karşıladı. İzmit Körfez'i kıyısında yakılan binlerce meşale ise gece karanlığında Körfez'i aydınlattı.

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Kocaelispor yöneticileri, futbolcular ve aileleri ile spor camiasının ve taraftarların temsilcileri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile yemekte bir araya geldi. Yemeğin ardından İzmit Vapur iskelesine geçen heyet, İzmit Körfez'inde gemi turuna çıktı. Kocaelispor gemisine eşlik eden tekneler ve kayıklar ile düzenlenen Körfez turu sonrasında Başkan Tahir Büyükakın ve Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez'in gemi içerisinden attığı işaret fişeği gören binlerce taraftarın meşaleleri yakması ile gece karanlığında İzmit Körfez'i aydınlandı.

Körfez'deki gemi turunun ardından Sekapark'da bulunan marinada kurulan platform ile Kocaelispor'a TFF'nin gönderdiği şampiyonluk kupası verildi. Sekapark'a toplanan çok sayıda Kocaelisporlu, tezahüratlarla futbolcular ve teknik heyete sevgi gösterilerinde bulundu. Daha sonra Kocaelispor futbolcuları, yöneticileri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yer aldığı topluluk, Kocaelispor için hazırlanan üstü açık otobüse geçerek şehir turu attı. Taraftarlar da araçlarıyla konvoy oluşturarak, takımı takip etti.

Şehir turu boyunca sokaklar ve caddeler büyük bir coşkuya ev sahipliği yaptı. Sokak ve caddelerde şampiyonluğu kutlayan Kocaelisporlu taraftarlar, futbolcular ve teknik heyete şampiyonluk tezahüratları yaparken Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'a da sevgi gösterilerinde bulundu. Tur rotası, Marina'dan başlayan şehir turunda Seka Camii'nden Çarşı merkeze gidildi. Daha sonrasında Milli İrade Meydanı'ndan yukarı çıkan otobüs, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'ne gitti. Program Yahya Kaptan Mahallesi'nde şampiyonluk turu atıldıktan sonra sona erdi. - KOCAELİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor, Körfez, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 01:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 3. Lig Şampiyonu Kocaelispor'un kutlamaları kenti yaktı - Son Dakika Spor
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