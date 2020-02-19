TFF 3. Lig: Somaspor: 0 Nazilli Belediyespor: 0

89. dakikada Ufukcan'ın orta sahadan defans arkasına attığı topla buluşan Mert Çapar'ın ceza alanı içi sol çaprazından vurduğu şutu kaleci Muharrem iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmayı Somaspor Kulüp Başkanı Mustafa Aydın , Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, Nazilli Belediyesi Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu , Nazilli ve Somaspor yöneticileri ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte izledi.

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, ligin 24. Haftasında deplasmanda konuk olduğu Manisa temsilcisi Somaspor ile golsüz berabere kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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